Zastanów się dwa razy, zanim sięgniesz po takie owoce. Zwiększają ryzyko rozwoju wielu chorób

Jedzenie owoców przynosi wiele rozmaitych korzyści. Gasi pragnienie, wzmacnia odporność, spowalnia procesy starzenia, wspomaga odchudzanie i chroni przed wieloma chorobami. W dodatku poprawia kondycję włosów, skóry oraz paznokci. Myli się jednak ten, kto sądzi, że wszystkie owoce mają takie działanie. Spożywanie niektórych z nich może przynieść odwrotny skutek i zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu schorzeń. Sprawdź, jakie produkty lepiej omijać szerokim łukiem.

Te owoce mogą szkodzić zdrowiu. Lepiej ich nie kupuj

Zagrożenie dla zdrowia stwarzają owoce przetworzone, sprzedawane w puszkach. Chodzi o produkty, takie jak na przykład brzoskwinie czy ananasy w syropie. Zawierają one duże ilości zbędnego cukru. Ten dodatek do żywności, jak wskazywała dietetyk Martyna Marciniak w rozmowie z „Wprost”, nie jest człowiekowi do niczego potrzebny. Co więcej, spożywany w nadmiarze może doprowadzić do niekontrolowanego przyrostu masy ciała i rozwoju otyłości.

A jak wiemy, otyłość jest chorobą, która niesie za sobą wiele różnych powikłań. Prowadzi do rozwoju insulinooporności, cukrzycy typu 2, hipercholesterolemii [wzrostu poziomu cholesterolu we krwi – przyp. red.], niealkoholowego stłuszczenia wątroby, nadciśnienia tętniczego, choroby zwyrodnieniowej stawów. Otyłość może też zwiększać ryzyko wystąpienia depresji – podkreśliła ekspertka.

Dużym problemem jest nie tylko obecność dodatkowego cukru w owocach z puszki. Tego typu produkty nierzadko zawierają również konserwanty i wzmacniacze smaku. Do najpopularniejszych należy syrop glukozowo-fruktozowy. Powstaje w procesie hydrolizy skrobi i występuje pod wieloma różnymi nazwami, takimi jak na przykład izoglukoza czy syrop kukurydziany. Syrop glukozowo-fruktozowy spożywany w zbyt dużych ilościach zaburza wydzielanie hormonów, między innymi leptyny wpływającej na uczucie sytości. W efekcie utrudnia kontrolowanie apetytu.

Groźne związki w puszkach na przetworzone owoce

Niebezpieczny jest nie tylko skład przetworzonych owoców. Warto zwrócić uwagę także na pojemniki, w których są sprzedawane. Do produkcji puszek wykorzystuje się glin oraz bisfenol A (BPA). Związki te mogą przenikać do żywności i wywierać negatywny wpływ na organizm człowieka. Chodzi między innymi o zakłócanie pracy układu hormonalnego i uszkadzanie wątroby. Na tym jednak lista potencjalnych zagrożeń się nie kończy. BPA sprzyja namnażaniu się wolnych rodników. Z kolei ich nadmiar przyspiesza starzenie się komórek, wywołuje stany zapalne tkanek i w połączeniu z innymi czynnikami zwiększa prawdopodobieństwo występowania chorób nowotworowych. Jeśli już decydujemy się na owoce w syropie, to lepiej wybrać te w szklanych opakowaniach.

