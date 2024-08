W Lidlu dostaniesz te orzechy za darmo. Wspomagają odchudzanie i obniżają cholesterol

Lidl przygotował nie lada gratkę dla wielbicieli zdrowych przekąsek. Tym razem powody do zadowolenia mają fani pistacji. Mogą otrzymać te pyszne i wartościowe orzechy za darmo. Oczywiście pod pewnymi warunkami, ale ich spełnienie nie powinno nastręczyć nikomu większych trudności

Jak dostać pistacje za darmo w Lidlu?

Pierwszy warunek, jaki trzeba spełnić, by otrzymać pistacje za darmo, dotyczy posiadania aplikacji Lidl Plus. To bezpłatne oprogramowanie dostępne na telefony komórkowe z systemem Android lub iOS. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego i zainstalować w swoim urządzeniu. Potem trzeba już tylko przejść krótki proces rejestracji, Zeskanować aplikację i aktywować specjalny kupon podczas zakupów.

Warto podkreślić, że promocja dotyczy konkretnych produktów. Chodzi o pistacje kalifornijskie marki ALESTO. Akcją objęto następujące rodzaje orzechów – prażone i solone oraz prażone bez soli w opakowaniach po 250 gramów. Jeśli kupisz dwa opakowania przekąsek, trzecie otrzymasz gratis. Cena jednej paczki wynosi 17 złotych i 49 groszy. Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – ta oferta obowiązuje tylko przez dwa dni, w piątek i w sobotę (16 i 17 sierpnia 2024 roku). Jeżeli chcesz z niej skorzystać, musisz się więc pospieszyć.

Dlaczego warto jeść pistacje?

Pistacje są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wzmacniają odporność oraz układ kostno-stawowy. Obniżają poziom „złego cholesterolu” i regulują stężenie glukozy we krwi. Odgrywają ważną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego, otyłości oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Poza tym dostarczają organizmowi sporej dawki antyoksydantów, które neutralizują stres oksydacyjny, wymiatają wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia. Wykazują też silne działanie przeciwzapalne oraz antybakteryjne. Warto dodać, że pistacje znajdują bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Są nie tylko świetną przekąską. Doskonale sprawdzają się też jako składnik panierek, sałatek, marynat, kremów czy koktajli.

