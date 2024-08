Jedz te produkty, a obniżysz ryzyko demencji. Nowe badania wskazują, co włączyć do diety

W badaniach przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół ekspertów wzięło udział przeszło 84 tysiące osób bez objawów chorób neurologicznych. Średnia wieku uczestników wynosiła 64 lata. Naukowcy obserwowali ich przez co najmniej 15 lat. Przeanalizowali ich dokumentację medyczną oraz nawyki żywieniowe. Doszli do bardzo interesujących wniosków. Okazało się, że stosowanie odpowiedniej diety może zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju demencji o ponad 30 procent, również w grupie osób z obciążeniami zdrowotnymi w postaci cukrzycy typu drugiego czy chorób układu krążenia.

Co jeść, by zredukować ryzyko demencji?

Kluczowe znaczenie dla obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia demencji ma stosowanie tak zwanej diety przeciwzapalnej. Polega ona na włączeniu do jadłospisu produktów o wysokiej zawartości antyoksydantów. Te związki odpowiadają za neutralizowanie wolnych rodników, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do rozwoju schorzeń o podłożu neurodegeneracyjnym. Największą zdolność do pochłaniania szkodliwych cząsteczek mają produkty, takie jak na przykład:

owoce – żurawina, jagody, porzeczki, borówka amerykańska, śliwki, maliny, truskawki, jeżyny, jabłka, brzoskwinie i granat,

warzywa – karczochy, szparagi, kapusta, czosnek, brokuły, jarmuż oraz szpinak,

zioła i przyprawy – cynamon, goździki, tymianek, kurkuma, oregano i rozmaryn.

Badania wykazały, że osoby z chorobami kardiometabolicznymi, które spożywały najwięcej produktów o antyoksydacyjnych właściwościach miały większą objętość istoty szarej (w porównaniu z uczestnikami niestosującymi diety przeciwzapalnej). Świadczy to o mniejszym zwyrodnieniu układu nerwowego oraz mniejszym uszkodzeniu naczyń krwionośnych. Wdrożenie do codziennej rutyny właściwych nawyków żywieniowych, jak sugerują badacze, chroni mózg i opóźnia rozwój zmian neurodegeneracyjnych, nawet o kilka lat.

Jakich produktów warto unikać w diecie?

Ryzyko rozwoju demencji nasila spożywanie dużych ilości wysceprzetworzonych produktów, takich jak słodkie płatki śniadaniowe, kolorowe napoje gazowane czy gotowe frytki. Badacze radzą również, by unikać czerwonego mięsa. Do tej kategorii zalicza się między innymi wieprzowinę i wołowinę. Naukowcy są zdania, że wskazane produkty w połączeniu z innymi czynnikami (pestycydami, plastikiem, dymem papierosowym, smogiem oraz innymi zanieczyszczeniami powietrza) zwiększają aktywność wolnych rodników w organizmie.

