Te produkty nie tuczą, a wspierają zdrowie. Dietetycy wskazali 3 najlepsze składniki letnich dań

Warzywa i owoce powinny stanowić sporą część jadłospisu o każdej porze roku. Latem zdecydowanie łatwiej o dostęp do świeżych lokalnych produktów, a ich cena często jest przystępna. Właśnie teraz bez trudu kupisz te, które zawierają antyoksydanty, bo to w nich tkwi cały sekret.

Dlaczego antyoksydanty są ważne?

Antyoksydanty, czyli inaczej przeciwutleniacze to związki chemiczne, które w organizmie odgrywają istotne role. Przede wszystkim usuwają wolne rodniki – czynniki, które sprzyjają uszkodzeniom komórek i rozwojowi wielu chorób m.in. nowotworów i Alzheimera. Pomagają również w niwelowaniu wpływu wolnych rodników na starzenie i pogorszenie kondycji skóry.

Sięgając regularnie po warzywa i owoce zawierające antyoksydanty, zachowasz zdrowie i atrakcyjny wygląd na dłużej. Dodatkowo wesprzesz swoją odporność — bo do grupy przeciwutleniaczy należy również dobrze znana wielu osobom witamina C — i poprawisz swoje samopoczucie. Produkty, które pomogą ci włączyć te substancje do diety, są też niskokaloryczne, więc racząc się nimi, nie przybierzesz na wadze. Dietetycy wskazali 3, na które tego lata zdecydowanie warto zwrócić większą uwagę.

Dietetycy podpowiadają, gdzie znajdziesz antyoksydanty

Warzywa i owoce obfitujące w antyoksydanty wcale nie pochodzą z dalekich stron świata. Dobroczynne produkty, które ich dostarczają, latem znajdziesz na każdym bazarku. Warto zatem wybrać się na zakupy w poszukiwaniu zdrowia. Na co postawić? Dietetycy doradzają częste sięganie po owoce jagodowe, paprykę i pomidory.

Pomidoryzawierają likopen, który pomaga w ochronie przed chorobami serca i nowotworami. W papryce czerwonej znajdziesz wspomnianą już wcześniej witaminę C, której wpływ na układ immunologiczny i stan skóry jest nieoceniony. Owoce jagodowe z kolei obfitują w antocyjany i polifenole. Związki te poprawiają przepływ krwi i pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze, zmniejszają stany zapalne i poprawiają zdrowie stawów, a także wspierają prawidłowe widzenie.

Dietetyczka kliniczna Milena Nosek, współpracująca od lat z Polskim Baletem Narodowym, wyjawiła niedawno na swoim Instagramie, że w lecie nie wyobraża sobie, by w jej jadłospisie zabrakło malin i borówki amerykańskiej.

– Jedzenie owoców jagodowych ma wpływ na długofalowe poczucie wysokiej energii – napisała w jednym z instagramowych wpisów.

Podkreśliła też, że polifenole w nich zawarte będą szczególnie korzystne dla osób aktywnych fizycznie: „[…] mają zdolność osłabiania stanów zapalnych mięśni, będących wynikiem uszkodzeń powstałych wskutek wzmożonego wysiłku fizycznego” — czytamy w tym samym tekście.

Latem — a także, gdy chcesz schudnąć — zwykle więcej się ruszasz. Warto więc się wesprzeć. Zwłaszcza że maliny – jak podaje ekspertka w innym materiale – szybko sycą i nawadniają. Przy wysokich temperaturach będzie to miało spore znaczenie.

Korzyści z sięgania po lokalne sezonowe produkty już znasz. Czas dowiedzieć się, jak zrobić to dobrze i smacznie. Jest dużo ciekawych opcji.

Jak włączyć źródła antyoksydantów do diety?

Warzywa i owoce warto spożywać zarówno na ciepło, jak i bez uprzedniej obróbki termicznej. Pomidory tylko zyskają, jeśli zdecydujesz się wykonać z nich sos czy zupę z dodatkiem soczewicy, bo po ich ugotowaniu likopen jest lepiej przyswajany.

Owoce jagodowe możesz dodawać do owsianek lub robić z nich lekkie koktajle na drugie śniadanie. Nie przesadź jednak, by sobie przy okazji nie zaszkodzić. Papryka natomiast to wdzięczny składnik wielu sałatek, a także doskonałe towarzystwo dla hummusu, który możesz z nią zjeść w ramach przekąski. Skorzystanie z dobrodziejstwa zawierających antyoksydanty produktów nie będzie zatem, jak widać, bardzo trudne. Szkoda nie skorzystać.

