Polskie brokuły możesz mieć za darmo. Skorzystaj z tej superoferty i zrób tani obiad

Lubię serwować mojej rodzinie dania z brokułów, ponieważ warzywa te zaliczane są one do superfoods. Brokuł jest wartościowym źródłem beta-karotenu, który chroni przed nowotworami i chorobami serca. Ponadto dostarcza też innych przeciwutleniaczy, witaminy C i K, kwas foliowy, potas, żelazo i magnes. Dzięki tak wysokim wartościom odżywczym, jedząc brokuły, wzmacniamy nasz układ odpornościowy i krwionośny. Nie zapominajmy również o tym, że warzywa są niskokaloryczne i bogate w błonnik, więc ich obecność w diecie pomaga zadbać o sylwetkę. Z tych powodów zachęcam do skorzystania z promocji na brokuły, które przygotował Lidl.

Jak zdobyć darmowe brokuły w Lidlu?

Promocja na polskie brokuły w Lidlu to oferta typu 1 + 1 gratis. Promocja trwa jedynie w środę 28 sierpnia. Tego dnia każdy posiadacz aplikacji Lidl Plus może aktywować specjalny kupon i kupić brokuł za 6,99 zł, by drugi taki sam otrzymać za darmo. Niestety w ramach akcji nałożony jest limit. Można nabyć dwa opakowania po 500 g brokułów, czyli maksymalnie jeden gratis, ale warto. Ja skorzystam i zrobię mojej rodzinie pyszną, prostą i szybką w przygotowaniu zapiekankę.

Jak zrobić zapiekankę z brokułu?

Ja często przygotowuję różnego rodzaju zapiekanki. Lubię te dania, ponieważ niemal robią się same. Przy okazji promocji na brokuły polecam sięgnąć po przepis na zapiekankę z brokułu i jajek. To doskonałe danie zarówno na obiad, jak i na lekką kolację, a moja rodzina kocha jego smak, który podbijam tartym żółtym serem cheddar. Oczywiście, jeśli nie przepadasz na jego charakterystycznym, wyrazistym, lekko kwaskowym i orzechowym smakiem, zamień go na inny ser. Sprawdzi się m.in. parmezan lub inny twardy ser.

Przepis: Zapiekanka brokułowo-jajeczna Brokuł zapiekany z mieszanką z jajek i sera to połączenie idealne. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 brokuły

5 jajek

1 szklanka śmietanki 18%

150 g żótego sera cheddar

sól i pieprz

1 łyżka oleju Sposób przygotowania GotowanieRóżyczki brokułu ugotujcie na parze lub wrzućcie do wrzącej wody na 2-3 minuty, aby były półmiękkie. Odsączcie brokuły. Uszykowanie mieszanki jajecznejW misce ubijcie jajka z śmietanką, dodajcie sól i pieprz. Dobrze wymieszajcie i połączcie ze startym serem do mieszanki jajecznej i wymieszaj. ZapiekanieBrokuł włóżcie do naczynia żaroodpornego wysmarowanego olejem. Rozlejcie na warzywo równomiernie mieszankę jajeczną. Pieczcie w nagrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku przez około 25-30 minut, aż wierzch się zezłoci i zapiekanka stężeje.

Przed podaniem pozwól zapiekance nieco ostygnąć. Danie możesz podawać również na zimno.

Porada: Zapiekankę brokułowo-jajeczną możesz urozmaicić, dodając też inne warzywa, jak na przykład szpinak czy pieczarki, lub udekorować świeżymi ziołami przed podaniem.

