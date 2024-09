Tymi produktami zastępuję jajka w przepisach. Nie muszę biec do sklepu, a jest pysznie

Jajka są jednym z najbardziej uniwersalnych składników kulinarnych. Można je znaleźć w przepisach na śniadanie, obiad i kolację, a także w deserach. Choć wydają się nieodłącznym elementem wielu dań, to okazuje się, że w niektórych z nich bez trudu można zastąpić je innym produktem. Wykorzystanie takiego patentu jest szczególnie ważne, jeśli akurat nie mamy jajek w lodówce. Dzięki temu nie musimy pędzić do sklepu, tylko śmiało możemy rozpocząć gotowanie.

Czym zastąpić jajka? Zrób „tofucznicę”

Zdolność jajek do wiązania składników sprawia, że są niemal niezastąpione w kuchni. Należy też pamiętać o tym, że jajka są bogatym źródłem białka, witamin i minerałów, co czyni je nie tylko smacznym, ale także zdrowym dodatkiem do diety. Jeśli jednak akurat nie macie ich w domu lub nie możecie albo po prostu nie chcecie jeść jajek – możecie postawić na ich zamienniki.

Choć jajka są dość trudne do zastąpienia, to nie jest to niemożliwe. Odpowiednią alternatywą dla tego nabiału będzie między innymi tofu, czyli produkt sojowy zawierający dużo zdrowych tłuszczy, minerałów i witamin. Dodatkowo jest to produkt niskokaloryczny, a więc idealny dla osób na diecie. Śmiało możecie przygotować „jajecznicę”, w której główną rolę będzie odgrywać tofu. W ten sposób uzyskacie „tofucznicę”. Wystarczy, że rozdrobnicie tofu, dodacie swoje ulubione dodatki, podsmażycie i gotowe. Smak potrawy podkręcą pomidorki koktajlowe, cukinia, czosnek czy awokado. Istotne jest tez odpowiednie doprawienie, ponieważ tofu samo w sobie jest dość mdłe w smaku.

Co zamiast jajek w wypiekach?

Z kolei w przypadku wypieków, jeśli nie chcecie używać jajek, możecie śmiało postawić na mąkę, która, podobnie jak jajka, zadziała spulchniająco i będzie wiązać całość. Dobrze sprawdzą się mąki bezglutenowe, czyli na przykład mąka ziemniaczana, kukurydziana czy owsiana. Żeby zastąpić jedno jajko, należy zmieszać jedną łyżkę mąki z trzema łyżkami wody.

Dobrym zamiennikiem jajka jest też siemię lniane. Poza zdrowotnymi właściwościami tych ziarenek ma ono też właściwości wiążące ze sobą składniki. Jedno jajko zastąpi jedna łyżka siemienia lnianego wymieszana z trzema łyżkami wody. Taka mieszanka będzie też idealna do różnego rodzaju potraw przygotowanych na ciepło. Podobne właściwości mają nasiona chia, które po połączeniu z wodą tworzą żel. Jako zamiennik jajek sprawdzi się też aquafaba, czyli woda, która zostaje po ugotowaniu ciecierzycy – trzy łyżki płynu zastąpią jedno jajko.

Zamienniki jajka do panierki

Jeżeli przygotowujecie kotlety lub inne rzeczy wymagające panierowania, ale zabrakło wam jajek – nie panikujcie. Zamiast nich możecie wykorzystać między innymi:



maślankę,

jogurt naturalny,

kefir,

mleko skondensowane z przyprawami,

mąkę z wodą lub mlekiem,

majonez lub musztardę.

