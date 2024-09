Sposób na niedojrzałe śliwki. Robię prostą rzecz i szybko są idealne do jedzenia

Niedojrzałe śliwki są twardsze, mniej słodkie i mają kwaśnawy smak, a ich miąższ jest mało soczysty. Zdarza się jednak, że właśnie takie owoce kupimy w sklepie lub na bazarku. Wcale nie musicie wtedy czekać jednak długo, by były odpowiednie do zjedzenia. Wystarczy, że wykorzystacie sprytny trik, dzięki któremu śliwki dojrzeją o wiele wcześniej.

Sposób na niedojrzałe śliwki

Zjedzenie niedojrzałych owoców może powodować problemy trawienne, dlatego zdecydowanie należy tego unikać. Dojrzewanie śliwek można znacznie przyspieszyć – właśnie takie smakują najlepiej, soczyste i słodkie, przez co dosłownie rozpływają się w ustach. Wystarczy je umieścić w papierowej torebce na trzy dni z innymi owocami, takimi jak jabłka czy banany. W ten sposób śliwki szybciej dojrzeją, ponieważ same śliwki i pozostałe owoce wytwarzają etylen, naturalny gaz przyspieszający ten proces. Papierowa torba z kolei sprawi, że nie będzie się on ulatniać.

Innym sposobem jest umieszczenie po prostu jeszcze niedojrzałych śliwek na blacie kuchennym lub słonecznym parapecie, zamiast wkładania ich do lodówki. Ciepło również pobudza produkcję etylenu. Przechowywanie śliwek w temperaturze pokojowej sprawi, że szybciej dojrzeją. Cały proces dojrzewania będzie trwał jednak znacznie dłużej, niż w przypadku wykorzystania triku z papierową torebką.

Do czego wykorzystać śliwki w kuchni?

Śliwki są typowo jesiennym owocem, którego nie powinno zabraknąć w waszej kuchni o tej porze roku. Możecie przygotować z nich różnego rodzaju wypieki – my polecamy pyszne oraz zdrowe ciasto ze śliwkami i orzechami. Śliwki doskonale sprawdzą się też jako składnik knedli, ale nie tylko. Możecie też nieco bardziej „zaszaleć” w kuchni. Owoc ten doda charakteru wielu daniom wytrawnym. Można go połączyć z mięsem lub wykorzystać do przygotowania wytrawnych tart. Śliwki świetnie komponują się też z serami. Możecie również przyrządzić koktajle ze śliwek – idealnie sprawdzą się na drugie śniadanie. Miłośnicy klasyki z pewnością powinni spróbować też zrobić kompot ze śliwek. Warto wiedzieć również, jakie korzyści płyną z jedzenia śliwek.

