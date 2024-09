Z tymi produktami zjadasz nawet łyżeczkę plastiku tygodniowo. Eksperci ostrzegają, a niektóre pozycje zaskakują

Mianem mikroplastiku określa się cząsteczki tworzyw sztucznych. Mają one od 1 µm do 5 mm. Są wszechobecne w środowisku. Można je znaleźć w glebie, powietrzu, morzach i oceanach, a także żywności. To właśnie między innymi wraz z pokarmem przenikają do organizmu. Przypominają o tym w sieci dietetycy – dr Hanna Stolińska, dr Bartek Kulczycki oraz mgr Aleksandra Pichur. Cząsteczki tworzyw sztucznych – jak zauważają eksperci – „ukrywają” się w wielu produktach, które na co dzień trafiają do naszego menu. Chodzi nie tylko o artykuły spożywcze przechowywane w plastikowych butelkach, torebkach czy woreczkach, ale również mniej oczywistą żywność, której zwykle nie podejrzewa się o zawieranie mikroplastiku. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Mikroplastik w gumie do żucia

Pierwszym nieoczywistym produktem zawierającym cząsteczki tworzyw sztucznych wskazanym przez dr Hannę Stolińską jest guma do żucia. „Jej baza wykonywana jest z polimerów, czasem z dodatkiem polioctanu winylu” – zaznacza dietetyczka w udostępnionym nagraniu. Wymieniony przez specjalistkę składnik znajduje powszechne zastosowanie w przemyśle. Jest wykorzystywany między innymi do produkcji lakierów, farb emulsyjnych, klejów oraz mas używanych podczas szpachlowania. Dzięki niemu guma zyskuje odpowiednią konsystencję.

Ryby magazynują mikroplastik

Mikroplastik można znaleźć również w mięsie ryb. Zwierzęta bardzo często połykają cząsteczki tworzywa, myśląc, że to pokarm. Najwięcej zanieczyszczeń kumulują w sobie duże drapieżne osobniki, które żyją wiele lat. Do tej kategorii zalicza się między innymi tuńczyka, szczupaka czy węgorza. Większość szkodliwych związków gromadzi się w układzie pokarmowym. Dokładne oczyszczenie ryby pozwala pozbyć się znacznej części mikroplastiku. Nie zmienia to jednak faktu, że warto zwracać uwagę na to, jakie ryby zjadamy na co dzień. Najlepszym wyborem będą szproty, sardynki czy makrele atlantyckie.

Sól i cukier a mikroplastik

„Duże ilości mikroplastiku znajdują się również w soli. A biorąc pod uwagę fakt, że jest to składnik dość często przez nas stosowany, a przede wszystkim jest on dodawany do szerokiej gamy produktów wysokoprzetworzonych, to udział mikroplastiku [w diecie – przyp.red.] może być dość istotny” – podkreśla dr Bartek Kulczycki. Zwraca też uwagę na fakt, że spore ilości mikroplastiku zawiera również cukier. Dlatego warto unikać wysokoprzetworzonej żywności i ograniczyć ilość wskazanych przypraw w codziennym jadłospisie. Należy pamiętać, że ich nadmiar sprzyja występowaniu wielu chorób.

Dlaczego mikroplastik szkodzi?

Cząsteczki tworzyw sztucznych przenikają do organizmu, wywołując w nich wiele różnych szkód. Przyczyniają się do rozwoju stanów zapalnych i działają toksycznie na tkanki. Zwiększają ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, na przykład zaburzeń hormonalnych oraz immunologicznych. Mikroplastik podnosi też poziom stresu oksydacyjnego. Powstaje on w momencie, gdy wolne rodniki mają liczebną przewagę nad antyoksydantami. To niebezpieczny stan, który przyspiesza procesy starzenia i sprzyja pojawieniu się wielu chorób, na przykład cukrzycy typu drugiego, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i schorzeń o podłożu nowotworowym.

Co zrobić, by zmniejszyć ilość mikroplastiku w diecie?

Zrezygnuj z kupowania żywności w plastikowych opakowaniach. Nie wystawiaj ich na działanie promieni słonecznych. Wysoka temperatura przyspieszy rozkład tworzywa. W efekcie więcej szkodliwych cząsteczek przedostanie się do pokarmu. Czytaj etykiety nabywanych towarów i dokonuj świadomych wyborów konsumenckich.

