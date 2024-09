Darmowe masło trzech znanych marek w Biedronce. Zrób zapasy na weekend i oszczędzaj

Masła zwykle zaczyna brakować w kuchni najszybciej. Na ogół kończy się w najmniej odpowiednim momencie – kiedy trzeba przygotować głodnym domownikom śniadanie albo zrobić szybkie ciasto na przyjazd nieoczekiwanych gości. Nie zawsze można wtedy iść do sklepu po nową partię. Dlatego zawsze warto mieć pod ręką kilka kostek w zapasie na wszelki wypadek. Teraz możesz uzupełnić kuchenne zapasy, a przy okazji sporo zaoszczędzić. Wystarczy, że skorzystasz z promocji, jaką dla swoich klientów zorganizowała Biedronka. Tym razem akcja nie dotyczy tylko jednej marki masła. Obejmuje artykuły trzech różnych producentów.

Jak zdobyć darmowe masło w Biedronce?

Z oferty na darmowe masło mogą skorzystać wszyscy posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka. Promocja dotyczy masła ekstra następujących marek: Łaciate, Mlekovita oraz Mleczna Dolina. Co zrobić, by dostać je gratis? Trzeba kupić dwie kostki tłuszczu, wtedy trzecią otrzymuje się za darmo. Nie musisz przy tym ograniczać się wyłącznie do „zestawu” jednej marki. Możesz dowolnie łączyć wskazane wcześniej produkty i wybrać na przykład dwie Mlekovity i jedno masło Łaciate albo jedną Mleczną Dolinę i dwie Mlekovity. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by wybrać po jednym produkcie każdej marki. Zwróć jednak uwagę na fakt, że rabat obejmie wartość najtańszego z zakupionych produktów.

Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – promocja ma również pewne ograniczenia ilościowe. Obowiązuje limit dzienny. Jedna osoba może dostać nie więcej niż 3 kostki masła (w tym jedną gratis). Dobra wiadomość jest taka, że akcja trwa 2 dni, więc w sumie możesz zdobyć aż 6 opakowań tłuszczu. Wystarczy zrobić zakupy zarówno w piątek, jak i w sobotę – 27 i 28 września 2024 roku.

Gdzie najlepiej trzymać masło?

Masło powinno być przechowywane w lodówce. Najlepiej wyjąć je ze sklepowego opakowania i przełożyć do zamykanego pojemnika, Tłuszcz bardzo szybko absorbuje zapachy innych produktów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie. Pamiętaj też, że masło można mrozić. Wystarczy je podzielić na mniejsze porcje i umieścić w torebkach przeznaczonych do zamrażania. Tak przechowywane masło „wytrzyma” nawet 9 miesięcy. Zachowa świeżość i będzie się nadawać do spożycia.

