Darmowe masło i cukier „tani jak barszcz” w Biedronce. Spiesz się, bo oferta trwa tylko jeden dzień

Nowy tydzień oznacza kolejne okazje do odciążenia domowego budżetu. Na czym tym razem możesz zaoszczędzić? Biedronka stawia na sprawdzone, podstawowe produkty, które zwykle „schodzą” w kuchni najszybciej. Jeśli więc nie zdążyłeś uzupełnić zapasów w weekend, teraz możesz nadrobić zaległości. Sieć sklepów kusi ofertą nie tylko na masło, ale i cukier. Przyprawa przyda się podczas robienia domowych przetworów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić. by skorzystać z promocji.

Jak zdobyć darmowe masło i tani cukier w Biedronce?

Oferta dotyczy konkretnego produktu. Chodzi o Masło Ekstra Polskie Mlekovita. Jeśli kupisz trzy kostki tego tłuszczu w cenie 4 złote i 25 groszy za sztukę, kolejne trzy opakowania dostaniesz za darmo. Promocja ma jednak swoje ograniczenia. Jeden klient nie może kupić więcej niż sześć kostek masła (po 200 gramów każda).

A co zrobić, by zaoszczędzić na zakupie białego cukru? Wybierz którąś z czterech marek – Królewski, Sweet Family, Diamant i/lub Polski Cukier, a potem włóż do koszyka dziesięć kilogramów słodkiej przyprawy. Wtedy przy kasie za jedną sztukę zapłacisz ponad 50 procent taniej, bo tylko 1,69 zł. Cena poza promocją wynosi 3 złote i 49 groszy. Jeden klient może nabyć nie więcej niż 20 kilogramów produktu.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię – obie wymienione wyżej oferty trwają tylko przez jeden dzień. Zaczynają się i kończą w poniedziałek, 30 września 2024 roku. Poza tym są skierowane wyłącznie do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nietrudno je zdobyć. Kartę dostaniesz bez problemu w każdym sklepie sieci. Wystarczy poprosić o nią przy kasie. Z kolei aplikacje możesz z łatwością pobrać ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim telefonie komórkowym bądź innym mobilnym urządzeniu. Użytkowanie karty i/lub oprogramowania nie generuje żadnych kosztów.

Jak przechowywać masło i cukier?

Masło najlepiej trzymać w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Dobrze sprawdzi się między innymi lodówka. Po zakupie warto przełożyć je ze sklepowego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika. Tłuszcz łatwo bowiem chłonie zapachy innych produktów spożywczych, zwłaszcza tych wydzielających intensywny aromat.

Przechowywanie cukru nie wymaga niskiej temperatury. Ważne, Wybrane miejsce – na przykład szafka kuchenna – było oddalone od źródeł wilgoci. Ta bowiem źle wpływa na konsystencję przyprawy. Sprawia, że zaczyna się zbrylać, tworząc grudki. Jeśli chcesz tego uniknąć, włóż do pojemnika z cukrem kawałek suchego chleba. Doskonale wchłonie nadmiar wilgoci.

