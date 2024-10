Dodaję do potraw tę słodko-ostrą przyprawę. Wzmacnia odporność i pomaga na krążenie

Przyprawy to więcej niż tylko dodatek do smaku. Zawierają wiele cennych składników, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Dzięki nim możemy wzbogacić naszą dietę o różne substancje odżywcze. Jedną z takich cennych przypraw jest kumin, czyli inaczej kmin rzymski. Często jest on mylony z kminkiem – warto jednak pamiętać, że to dwie różne przyprawy.

Jakie są właściwości zdrowotne kuminu?

Kumin to cudownie aromatyczna przyprawa, która może też pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Zawiera on spore ilości żelaza (w 100 g przyprawy jest 66 mg tego pierwiastka). Dodawanie go do różnych potraw zmniejsza więc ryzyko wystąpienia anemii (a także wspomaga jej leczenie). Dodatkowo zawarta w nim witamina C wzmacnia naszą odporność, a więc ten dodatek sprawdzi się świetnie w okresie jesienno-zimowym. Co więcej, przyprawa ta posiada właściwości przeciwbakteryjne. Działa również przeciwzapalnie, dzięki czemu pomaga złagodzić stan zapalny.

Budowanie odporności i przeciwdziałanie anemii to jednak nie wszystko. Kmin rzymski pomaga obniżyć poziom cholesterolu frakcji LDL i trójglicerydów we krwi, a to z kolei przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób układu krążenia. Dodatkowo przyprawa ta posiada składniki o właściwościach antyoksydacyjnych, a także korzystnie wpływa na układ trawienny (stymuluje wydzielanie soków trawiennych, co ułatwia trawienie i zapobiega wzdęciom).

Do czego można wykorzystać kumin w kuchni?

Dzięki swoim właściwościom kumin jest często dodawany do potraw, aby poprawić ich smak i wartość odżywczą. Można go znaleźć w wielu kuchniach świata, szczególnie w kuchni indyjskiej i śródziemnomorskiej. Kumin ma słodko-ostry smak, z wyczuwalną nutą goryczy. Jego zastosowanie w kuchni jest bardzo szerokie – dobrze sprawdzi się między innymi do różnego rodzaju pieczeni, gulaszy czy zup. Kumin doskonale wzbogaci też smak potraw z fasoli, soczewicy czy ciecierzycy. Możecie doprawić nim też szakszukę. Z powodzeniem można dodawać go również do chili con carne. Ciekawym pomysłem jest dorzucenie odrobiny do domowego pieczywa – chleba czy bułek. Możecie również dodać kumin do lemoniady – przyprawa ta zadziała wtedy jak spalacz tłuszczu.

