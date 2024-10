Polacy marnują krocie, wyrzucając te skórki. Nie popełniaj tego błędu, a sporo zaoszczędzisz

Banany to popularne i chętnie kupowane owoce. Są świetną przekąską, a także „bazą” różnego rodzaju deserów i wypieków. Większość osób wykorzystuje jednak wyłącznie ich miąższ. Skórkę natomiast wyrzuca. W rezultacie do kosza trafia bardzo cenny surowiec. Ja nauczyłam się je wykorzystywać.

Czy skórki z bananów są jadalne i nadają się do wykorzystania w kuchni?

Skórki z bananów są jadalne, ale nie zaleca się ich spożywania bez odpowiedniej obróbki termicznej. Indyjscy naukowcy przeprowadzili eksperyment kulinarny z wykorzystaniem tych „odpadków”. Zblanszowali, wysuszyli, a potem zmielili skórki na pył. Tak przygotowany surowiec dodali następnie do masy na ciasteczka. Wstępne badania wykazały, że wypieki wzbogacone o skórki z bananów zawierały więcej błonnika niż te przygotowane bez owocowego „dodatku”. Teza ta wymaga jednak jeszcze potwierdzenia.

Jak wykorzystać skórki z bananów?

Skórki z bananów można śmiało potraktować jako nawóz. Doskonale odżywią zarówno rośliny, które rosną w ogrodzie, jak i te trzymane w domach. Przygotowanie owocowego nawozu z recyklingu jest banalnie proste. Wystarczy włożyć świeże, umyte skórki do dużego słoika, a następnie zalać je ciepłą wodą i odstawić w ciemne i chłodne miejsce na 24-48 godzin. Potem uzyskany roztwór trzeba już tylko rozcieńczyć wodą w proporcji 1:3 (jedna porcja odżywki bananowej na trzy porcje czystej wody) i podlewać nim rośliny co 7-14 dni. Nie chcesz tyle czekać? Skorzystaj z prostszej metody na odżywienie roślin przy użyciu skórek z bananów. Umyj i pokrój te „odpadki” na małe kawałki, a następnie umieść je bezpośrednio w ziemi.

Warto podkreślić, że wielu cennych składników i mikroelementów dostarczą roślinom nie tylko świeże, ale również sproszkowane skórki z owoców w postaci „mąki”. Możesz bez większego trudu przygotować ją w domu. Wystarczy, że wysuszysz skórki w piekarniku, a następnie zmielisz je na pył w młynku do kawy. Możesz też sięgnąć po moździerz, ale wtedy cały proces zajmie zdecydowanie więcej czasu. Taki bananowy proszek możesz dosypywać bezpośrednio do doniczek. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by rozcieńczać go w wodzie, a powstałą miksturą podlewać kwiatki.

Inne zastosowania skórek z bananów

Bananowy proszek to nie tylko świetna odżywka dla roślin, ale też doskonała „baza” środków kosmetycznych domowej roboty. Wystarczy wymieszać go z miodem lub oliwą z oliwek, by stworzyć maseczkę na twarz albo naturalny peeling do ciała. Taka mikstura odżywi skórę, nawilży ją, poprawi ukrwienie tkanek i pomoże pozbyć się martwego naskórka.

Pozostałości po owocach łagodzą również różnego rodzaju podrażnienia skóry. Zmniejszają dolegliwości pojawiające się po ukąszeniu komarów lub innych owadów. Wystarczy wewnętrzną stroną skórki z banana potrzeć kilka razy miejsce po ukąszeniu, by poczuć ulgę, złagodzić świąd, ból oraz pieczenie.

Poza tym skórki z bananów mogą sprawdzić się podczas sprzątania. Dzięki nim szybciej uporasz się z domowymi porządkami. Są naturalnym środkiem czyszczącym. Bananowe „odpadki” z niewielką ilością wody w postaci gęstej pasty, doskonale nadają się do polerowania sreber. Z kolei pocieranie oczyszczoną z resztek owocu wewnętrzną stroną skórek o skórzane buty sprawia, że obuwie odzyskuje utracony blask. Pamiętaj jednak o pewnej ważnej kwestii – przywołana metoda polerowania butów znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku egzemplarzy skóropodobnych i skórzanych.

