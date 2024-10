Cukier możesz dostać za półdarmo. To kolejny cenowy hit Biedronki tej jesieni

Cukier nie należy obecnie do najtańszych produktów. Jego zakup nie musi jednak obciążać domowego budżetu, jeśli natrafimy na dobrą promocję. Taką organizuje właśnie Biedronka. Sprzedaje słodką przyprawę za półdarmo. Zobacz, co musisz zrobić, by zaoszczędzić.

Jak dostać cukier za półdarmo w Biedronce?

Promocja w Biedronce dotyczy produktów trzech znanych marek – Polski Cukier, Królewski oraz Diamant. Wybierz którąś z nich i dokonaj zakupu. Jeśli włożysz do koszyka trzy opakowania, to za kilogram zapłacisz 1 złoty i 99 groszy, czyli 42 procent niż „normalnie”. Jeszcze mniej pieniędzy wydasz na słodką przyprawę, jeżeli jesteś członkiem programu lojalnościowego Moja Biedronka. Posiadacze dedykowanej karty lub aplikacji zapłacą za kilogram cukru 1 złoty i 69 groszy. Rabat wynosi 51 procent. By jednak został naliczony, musisz kupić nie trzy, a dziesięć kilogramów produktu.

Promocja obowiązuje od piątku do soboty (11-12 października). W ciągu dwóch dni trwania akcji możesz zrobić spory zapas słodkiej przyprawy i kupić aż 20 kilogramów produktu, przy czym limit dzienny wynosi 10 kg. Cukier z pewnością przyda się podczas robienia przetworów. Możesz wykorzystać go również jako składnik różnego rodzaju wypieków i deserów, na przykład racuchów, które smakują na szóstkę z plusem.

Jak przechowywać zapas cukru?

Cukier nie wymaga specjalnego przechowywania. Trzeba tylko pamiętać, by trzymać go w suchym, szczelnie zamkniętym pojemniku. Pod wpływem wilgoci słodka przyprawa może się bowiem zbrylić i utworzyć nieestetyczne grudki. Co zrobić, gdy do tego dojdzie. Taki produkt można jeszcze „uratować”. Wystarczy włożyć do pojemnika z cukrem kawałek skórki od chleba. Świetnie pochłonie nadmiar wilgoci.

