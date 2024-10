Dobre masło za darmo w Biedronce! W zasięgu produkty znanych marek przez 3 dni

Ceny masła idą w górę. Dlatego, gdy nadarza się okazja, by nabyć je w promocji, warto z niej skorzystać. Szansę na odciążenie domowego budżetu daje Biedronka. Sieć sklepów zorganizowała atrakcyjną akcję promocyjną. Skorzystać z niej mogą wszyscy członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka. Posiadacze dedykowanej karty lub aplikacji dostaną dobrej jakości masło za darmo, ale pod pewnymi warunkami. Sprawdź, co dokładnie trzeba zrobić, by zaoszczędzić.

Jak dostać dobre masło w Biedronce za darmo?

Musisz najpierw dokonać odpowiednich zakupów i nabyć dwa opakowania masła o wadze 200 gramów. Wtedy trzecią kostkę otrzymasz za darmo. Nie musisz się ograniczać do wyboru jednego konkretnego produktu. Akcją promocyjną objęto bowiem trzy znane marki. Chodzi o Łaciate, Mleczną Dolinę oraz Mlekovitę. Możesz je dowolnie łączyć i na przykład włożyć do koszyka produkty różnych marek. Pamiętaj tylko o jednej ważnej kwestii – za darmo dostaniesz najtańszą spośród wybranych kostek.

Nie zapominaj też, że oferta ma swoje ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny zakupów w ramach promocji. Jeden klient może zdobyć nie więcej niż trzy opakowania masła (w tym jedno gratis). Jest jednak też dobra informacja. Akcja trwa trzy dni, od czwartku do soboty (10-12 października 2024 roku). Możesz więc zrobić spory zapas i zaoszczędzić na zakupie aż 9 kostek masła. Wystarczy, że się pospieszysz i zrobisz zakupy w odpowiednim czasie. Dlatego lepiej zapisz sobie podane daty, by nie przegapić okazji.

Pamiętaj, że zapas masła można zamrozić. W tym celu wystarczy podzielić kostki na mniejsze porcje i włożyć do zamrażarki w torebkach przeznaczonych do tego celu. Z tak przechowywanego masła zachowa świeżość nawet przez 9 miesięcy.

Jak szybko zmiękczyć masło?

Masło wymaga przechowywania w lodówce. Najlepiej trzymać je w szczelnie zamykanym pojemniku z dala od innych produktów spożywczych. Niska temperatura sprawia, że tłuszcz twardnieje. Dlatego masło wyjęte z chłodziarki trudno rozsmarować na pieczywie. Na szczęście istnieje genialny patent, który pozwala szybko uporać się z tym problemem. Z pomocą przychodzi prosty przyrząd kuchenny, który każdy ma w swojej kuchni. Wystarczy zetrzeć potrzebną ilość masła na tarce.

