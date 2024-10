„Owoc aniołów” ma więcej witaminy C niż cytryna. Jest też niskokaloryczny i poprawia trawienie

Owoce to prawdziwa skarbnica witamin, minerałów i błonnika, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Ich regularne jedzenie pomaga też wzmocnić odporność. Owoce można spożywać na wiele sposobów: świeże, suszone, mrożone, dodane do jogurtów, owsianek czy sałatek. Jednym z owoców, które warto włączyć do swojej diety, jest papaja, nazywana również „owocem aniołów”.

Dlaczego warto jeść papaję?

Każdy owoc jest inny i dostarcza organizmowi różnych składników odżywczych. Po papaję warto sięgać między innymi z uwagi na dużą zawartość witaminy C, która pomaga wzmocnić nasz układ odpornościowy. Wystarczy, że zjecie jeden średni owoc, a pokryjecie zapotrzebowanie na tę witaminę w około 244 procentach. Papaja zawiera 61 mg witaminy C w 100 gramach. Dla porównania cytryna ma jej 53 mg w 100 gramach.

Dodatkowo owoc ten jest również bogaty w beta-karoten oraz silny przeciwutleniacz – likopen (kojarzy się on głównie z pomidorami), który chroni komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Papaja, dzięki zawartej papainie, też wspomaga trawienie i poprawia pracę jelit. Do tego jest niskokaloryczna – zawiera jedynie 43 kcal, a więc śmiało mogą po nią sięgać osoby na diecie odchudzającej. Z kolei pestki papai oczyszczają jelita. Papaja zawiera również witaminę A, która dba o zdrowie oczu oraz potas, który reguluje ciśnienie krwi.

Co można przyrządzić z papają?

Papaja smakuje najlepiej, gdy jest spożywana świeża. Wystarczy ją obrać, usunąć nasiona i pokroić na kawałki. Możecie ją jeść samodzielnie lub dodać do różnych potraw. To jednak nie wszystko, ponieważ doskonale komponuje się z innymi owocami i warzywami w smoothie. Możecie stworzyć orzeźwiające połączenie z mango, bananem, szpinakiem i odrobiną soku z limonki. Miąższ papai świetnie sprawdzi się w sałatkach. Połączcie go z rukolą, pomidorami, fetą i orzechami włoskimi, a stworzycie lekkie i zdrowe danie. Papaja może być również ciekawym urozmaiceniem dań wytrawnych. Można wykorzystać ją także jako dodatek smakowy do wody lub mrożonej herbaty.

