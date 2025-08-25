Dietetyk mówi, jaki olej jest najlepszy w Biedronce. Kupuj go bez zastanowienia!

Oleje bardzo często są wykorzystywane w naszych domach — zarówno podczas smażenia, jak i przygotowywania potraw na zimno. Jeśli wybierzemy odpowiednie tłuszcze, potrawy zyskują dzięki nim lepszy smak, a także większą wartość odżywczą. Często jednak nie wiemy, na który najlepiej się zdecydować. Ten temat „wziął pod lupę” dietetyk Michał Wrzosek. Dzięki jego wskazówkom łatwiej podejmiesz decyzję przy sklepowej półce.

Który olej z Biedronki jest najlepszy?

Specjalista wyjaśnił, który olej z Biedronki — jako doktor dietetyki — poleca najbardziej.

Olej z awokado jest bardzo zdrowy, ale to najdroższy spośród wszystkich olejów w Biedronce. Dlatego najczęściej wybieram olej, który jest uniwersalny, nadaje się świetnie do smażenia i dobrze smakuje na zimno – zaznaczył.

Dodał, że chodzi o oliwę extra virgin, która występuje w różnych rodzajach. Jest to jeden z najzdrowszych tłuszczów roślinnych. Zawiera dużo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspierają pracę serca i pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu. Jest również bogata w antyoksydanty — zwłaszcza witaminę E i polifenole — które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Jakiego oleju lepiej nie kupować?

Zdaniem specjalisty, jednym z najgorszych wyborów jest olej kokosowy.

Oleju kokosowego nie kupuję, bo ma najwięcej niezdrowych, nasyconych kwasów tłuszczowych – powiedział.

Według eksperta złym wyborem jest także „Wyborny Olej” słonecznikowy w jasnej butelce.

Ma dużo zdrowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, i dlatego powinien być w ciemnej, szklanej butelce, a nie w takiej jasnej plastikowej – wyjaśnił.

Pamiętaj, że dobrej jakości oleje powinny być przechowywane w ciemnych, najlepiej szklanych butelkach. Chroni je to przed światłem i utratą cennych właściwości. Koniecznie zobacz też, jaki popularny olej lepiej od razu wyrzucić.

