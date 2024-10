Polacy traktują je jak odpad. Już nie popełniam tego błędu i sporo oszczędzam

Herbata to napój, po który sięgamy bardzo często i chętnie. Okazuje się, że również fusy z niej mają kilka zastosowań. Choć większość osób wyrzuca je od razu do kosza na śmieci, to jest to błędem. Można wykorzystać je na wiele sposobów – znajdą zastosowanie w domu, ogrodzie, ale też pomogą w pielęgnacji ciała.

Jak można wykorzystać fusy z herbaty?

Fusy z herbaty dobrze sprawdzą się podczas sprzątania domu – można z nich zrobić naturalny środek czystości do mycia szyb i okien. Będzie ekologiczny, a wy zaoszczędzicie bez konieczności kupowania sztucznych preparatów. Żeby przygotować taki roztwór, należy fusy po herbacie umieścić w garnku, zalać wodą, a następnie pozostawić na całą noc. Rano trzeba odsączyć fusy, dodać odrobinę octu i kilka kropli olejku eterycznego.

Z kolei przy użyciu zużytych torebek po herbacie można usunąć zanieczyszczenia z kranu czy blatu. Dzięki lekko chropowatemu materiałowi taka torebka może przydać się też do usunięcia zeschniętych resztek jedzenia czy picia.

Co jeszcze zrobić z fusów po herbacie?

Herbaciane fusy można też wykorzystać jako naturalny odświeżacz, ponieważ dobrze niwelują przykre zapachy. Dokładnie wysuszone fusy po herbacie wystarczy skropić kilkoma kroplami olejku zapachowego, a następnie włożyć do małego woreczka. Żeby urozmaicić całość, możecie dodać też zasuszone płatki kwiatów czy skórkę pomarańczy. Z kolei torebki po herbacie możecie użyć jako odświeżacza na przykład do samochodu lub szafy (je również należy nasączyć odrobiną zapachowego olejku).

Fusy z herbaty sprawdzą się także jako nawóz do roślin. Są one bogate w składniki odżywcze, które są niezbędne do ich zdrowego wzrostu. Fusy z herbaty są też doskonałym dodatkiem do kompostu – przyspieszają proces rozkładu organicznych odpadków. Z fusów wcześniej parzonej herbaty można przygotować też specjalny peeling – należy nimi delikatnie masować skórę, dzięki czemu pozbędziemy się martwego naskórka. Fusami po herbacie możecie przetrzeć też srebrne sztućce lub biżuterię – teina, która jest w niej zawarta, zapobiega powstawaniu rdzy. Sprawdźcie też, jak można wykorzystać fusy po kawie lub do czego przydadzą się skórki z cytrusów.

Czytaj też:

Ta herbatka to mój jesienny „must have”. Świetnie smakuje i wzmacnia odpornośćCzytaj też:

Co się stanie, gdy zrezygnujemy z jedzenia cukru? Ja schudłam, ale to dopiero początek zalet