Kilogramy dobrego masła za darmo w Biedronce. Sprawdź, jak je zdobyć i zaoszczędzić

Masło to bez wątpienia produkt wielozadaniowy. Doskonale sprawdza się jako smarowidło do pieczywa, składnik wypieków i środek do zagęszczenia sosów. Sięgamy po niego również, gdy chcemy zapobiec wysuszeniu mięsa albo usmażyć delikatną jajecznicę. Jak widać ten tłuszcz znajduje bardzo wiele zastosowań. Nie dziwi więc fakt, że tak szybko się kończy i trzeba stale uzupełniać kuchenne zapasy.

Jak dostać masło za darmo w Biedronce?

Z oferty na darmowe masło mogą skorzystać wszyscy członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka. Jak to zrobić? Wystarczy włożyć do koszyka cztery kostki tłuszczu. Wtedy dwie kolejne otrzymamy za darmo. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii – ta oferta dotyczy konkretnego produktu. Nie można więc kupić pierwszego lepszego masła z półki. Należy sięgnąć po konkretny produkt. Chodzi o masło ekstra marki Mlekovita sprzedawane w opakowaniu o wadze 200 gramów.

Warto zauważyć, że promocja „4+2 gratis” trwa aż 3 dni, od czwartku do soboty (24-26 października 2024 roku). W sumie możesz więc zaopatrzyć się w 18 kostek masła (limit dzienny na kartę lub aplikację Moja Biedronka to 6 sztuk produktu, w tym dwie darmowe) i tym sposobem przynieść do domu ponad 3 kilogramy masła. Warto, bo masło można łatwo przechowywać.

Jak przechowywać masło?

Takiego zapasu masła nie musisz wykorzystywać od razu. Część tłuszczu możesz spokojnie zamrozić. Wystarczy, że podzielisz go na mniejsze porcje i owiniesz folią lub przełożysz do specjalnych torebek przeznaczonych do mrożenia produktów spożywczych. Tak przechowywany produkt zachowa świeżość nawet przez 6 miesięcy. Warto również pamiętać, by w lodówce trzymać masło z dala od innych artykułów spożywczych wydzielających intensywne zapachy, ponieważ bardzo szybko je pochłania.

Zapas masła może się nam przydać niebawem do przygotowywania pysznych dań i wypieków, a okazji nie zabraknie. Przed nami przyjęcia z okazji Halloween oraz spotkania i obiady rodzinne związane z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami.

