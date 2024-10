Herbata klasy premium za darmo w Biedronce. Możesz wybierać spośród 3 produktów znanej marki

Herbata to jeden z najbardziej popularnych napojów. Sięgamy po nią każdego dnia. Zresztą trudno się temu dziwić, bo jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa. Ma wiele cennych właściwości. Redukuje uczucie zmęczenia, pobudza do działania i podnosi wydolność psychofizyczną organizmu. Jest też źródłem cennych polifenoli. Te związki opóźniają procesy starzenia, wzmacniają odporność i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Chronią między innymi przed miażdżycą, nadciśnieniem, zawałem mięśnia sercowego czy udarem mózgu.

Jeśli więc nadarza się okazja, by dostać dobrą herbatę za darmo, to warto z niej skorzystać. Teraz taką szansę daje swoim klientom Biedronka. Sieć sklepów zorganizowała promocję „1+1 gratis”. Akcja jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Co ważne, każdy może nim zostać. Wystarczy pobrać ze sklepu internetowego dedykowaną aplikację i zainstalować ją na swoim telefonie albo poprosić o wydanie specjalnej karty przy kasie. Nie trzeba za nią płacić. Ściągnięcie oprogramowania również nie wymaga uiszczania żadnych opłat.

Jak zdobyć markową herbatę za darmo w Biedronce?

Warunki oferty są proste. Wystarczy kupić produkt objęty promocją, by drugi otrzymać za darmo. Akcja dotyczy smakowych herbat ekspresowych w piramidkach Premium marki Lipton. Masz do wyboru trzy opcje: cytrynę (Lemon), brzoskwinię i mango (Peach Mango) oraz owoce leśne (Forrest Fruit). W opakowaniu znajduje się 20 torebek herbaty. Jeśli włożysz do koszyka dwie paczki, zapłacisz tylko za jedną, a jej cena wyniesie 6 złotych. Regularny koszt (poza promocją) jest niespełna dwa razy wyższy.

Akcja zaczyna się w piątek, a kończy w sobotę (25-26 października 2024 roku). Jednego dnia możesz kupić nie więcej niż 8 opakowań herbaty. Oznacza to, że w czasie trwania promocji, możesz zdobyć aż 16 paczek, czyli 320 torebek herbaty. To całkiem spory zapas, który z pewnością przyda się w chłodne, jesienne dni. Nie zapominaj, że herbata nie tylko świetnie smakuje, ale też rozgrzewa. Efekt ten wzmocnisz, dodając do napoju odrobinę imbiru. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć też po kardamon, cynamon lub goździki.

Jak przechowywać herbatę?

Herbatę najlepiej przełożyć z oryginalnego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika. Pamiętaj, że produkt nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wilgoci. Oba te czynniki wywierają na niego negatywny wpływ. Obniżają jakość suszu, a w konsekwencji również gotowego naparu.

Odpowiednie przechowywanie herbaty jest bardzo ważne, ale największe znaczenie ma jej przygotowanie. Niestety, wiele osób nie robi tego dobrze. Sprawdźcie, jaki błąd podczas parzenia herbaty popełnia niemal każdy – przez to wychodzi gorzka i nie smakuje tak, jak powinna.

