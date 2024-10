Dobra, markowa herbata tanieje w Dino na potęgę. Możesz ją mieć nawet za darmo, ale jest warunek

Można śmiało powiedzieć, że Dino rozpieszcza miłośników herbaty. Praktycznie co tydzień przygotowuje dla nich jakąś ofertową niespodziankę. Tym razem również nie zawiodło i znacznie obniżyło ceny popularnych produktów. Niektóre z nich możesz mieć nawet w gratisie. Masz w czym wybierać. Z pewnością nie wyjdziesz ze sklepu z pustymi rękami. Musisz się jednak spieszyć, bo choć czasu na zrobienie zakupów jest sporo, to produkty mogą znikać z półek w ekspresowym tempie.

Dino rozdaje markową herbatę za darmo

W tym tygodniu w ramach promocji „1+1 gratis” możesz dostać za darmo herbatę ziołową marki Lipton (Lipton Teas and Infusion). Do wyboru masz trzy smaki, na przykład pokrzywę z mango czy melisę z wiśnią. W jednej paczce znajdziesz 20 torebek. Jeśli włożysz do koszyka dwa opakowania herbaty, ich cena wyniesie 3 złote i 92 grosze. „Normalny” koszt to 7 złotych i 85 groszy. Pamiętaj, że możesz dowolnie mieszać smaki, a promocja nie ma limitu.

Inne tanie herbaty w Lidlu

Taniej kupisz też inną ekspresową herbatę marki Lipton. Obniżka obejmuje trzy rodzaje produktu – Gold Tea, Earl Grey oraz English Breakfast. Za jedno opakowanie zawierające 25 torebek zapłacisz 7 złotych i 99 groszy. To 20 procent mniej niż zwykle. Cena poza promocją wynosi bowiem niespełna 10 złotych.

W najnowszej gazetce przygotowanej przez Dino znalazły się również inne ciekawe oferty na herbatę. Warto zwrócić uwagę na produkt marki Tetley. Sto torebek Earl Grey Classic o łącznej wadze 150 gramów kosztuje teraz 9 złotych i 99 groszy zamiast niespełna 14 złotych. Z kolei herbata owocowa marki Herbapol to wydatek rzędu 4 złotych i 49 groszy. Tyle wydasz na jedną paczkę, jeśli włożysz do koszyka od razu dwa opakowania. „Normalna” cena wynosi niespełna 6 złotych.

Kiedy iść po herbatę do Dino?

Wszystkie wskazane wyżej promocje obowiązują w tym samym czasie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (30 października-5 listopada 2024). Musisz jednak pamiętać, że w tym okresie wypada Dzień Wszystkich Świętych. Wtedy sklepy sieci są nieczynne. Za to dziś (30.10) wszystkie markety działają dłużej. Możesz w nich zrobić zakupy do godziny 23.

