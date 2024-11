Tak ugotujesz ziemniaki dwa razy szybciej. Trzeba tylko zastosować prosty patent

Ziemniaki są podstawą wielu dań. Ich delikatny smak i uniwersalność sprawiają, że są jednym z najpopularniejszych składników w kuchni. Możemy je wykorzystać na niezliczoną ilość sposobów, tworząc zarówno proste, jak i bardziej wyrafinowane potrawy. Służą jako dodatek do mięsa, ryb i warzyw, a także są głównym składnikiem wielu zapiekanek czy sałatek. Jedynym problemem jest dość długi czas ich gotowania. Okazuje się jednak, że cały ten proces można bardzo przyspieszyć.

Patent na szybsze gotowanie ziemniaków

Jest bardzo prosty trik na to, by ugotować ziemniaki dwa razy szybciej. Wystarczy, że zamiast wrzucać ziemniaki do zimnej wody w garnku, zalejecie je wrzątkiem. Dzięki temu szybciej osiągną temperaturę wrzenia. Ten sprytny trik pokochają wszystkie niecierpliwe osoby, a także ci, którzy spieszą się z przygotowaniem obiadu. Długie czekanie stanie się już jedynie niemiłym wspomnieniem. Pamiętajcie też, by przykrywać garnek z gotującymi się ziemniakami pokrywką – zatrzymuje ona parę wodną wewnątrz garnka, co skraca czas gotowania. Dodatkowo ziemniaki zmiękną znacznie szybciej jeśli je pokroicie wcześniej na mniejsze kawałki. Nie wybierajcie też zbyt dużego garnka, ponieważ wtedy ziemniaki będą się gotować wolniej (takie naczynie wymaga większej ilości ciepła).

Jak jeszcze szybko ugotować ziemniaki?

Istnieje też prosta sztuczka, która nie tylko sprawi, że ziemniaki ugotują się szybciej, ale będą też o wiele smaczniejsze. Chodzi o dodanie odrobiny masła (może być również margaryna). Masło pokryje ziemniaki warstwą tłuszczu, a to sprawi, że woda nie wykipi, ale też przyspieszy proces gotowania. Dodatkowo masło nada ziemniakom cudownej delikatności, a także przyjemnego, maślanego posmaku. Pamiętajcie też, żeby nie wyrzucać papierka po maśle, ponieważ można go sprytnie wykorzystać. Ważne jest również, żeby sól dosypywać dopiero pod koniec gotowania, ponieważ spowalnia ona ten proces.

