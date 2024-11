Już wiem, jak kupić dobre mandarynki w sklepie. Zwracam uwagę na cztery cechy owoców

Bardzo lubię mandarynki. Owoce te nie tylko zawierają sporo witaminy C, antyoksydantów i cennych pierwiastków takich jak np. magnez, potas czy żelazo, ale też są przyjemnie słodkie i potrafią mi zastąpić deser. Niestety czasami zdarzało mi się trafić na sztuki tak kwaśne, że aż krzywiłam się, gdy ich próbowałam. Niedawno poznałam kilka szczegółów, które pozwalają mi uniknąć takiej sytuacji. Sprawdź, co jest kluczowe, by wybrać mandarynki, które zachwycą cię smakiem.

Które mandarynki będą słodkie?

Podstawową cechą, która powinna przykuć twoją uwagę, jest odmiana owocu. Nie wszystkie mandarynki są boiewm słodkie. Klementynki, które często znaleźć możesz w polskich sklepach, rzeczywiście są soczyste i pełne słodyczy. Przyjemne w odbiorze będą też owoce odmiany satsuma, które dodatkowo mają mało pestek i łatwo odchodzącą skórkę. Jednak już tangelo, które jest krzyżówką grejpfruta i mandarynki, będzie słodko-kwaśne. Jeśli zatem masz możliwość, sprawdź, jaką odmianę mandarynek kupujesz.

Kraj pochodzenia też będzie miał wpływ na smak owocu. Mandarynki z Turcji i Abchazji częściej są cierpkie. Jednocześnie owoce marokańskie i hiszpańskie zwykle bywają słodkie i pełne soku. Niektórzy są zdania, że większe mandarynki mogą być kwaśne i wybierają te drobne, w nadziei na smaczny, wręcz miodowy smak. Nie ma jednak dowodów na słuszność takiego podejścia.

Jak wybrać smaczne mandarynki?

Kupując mandarynki, zwróć szczególną uwagę na ich wygląd i ciężar. Intensywnie pomarańczowa skórka, bez plamek będzie świadczyła o dojrzałości owocu. Wskaźnikiem dobrej jakości mandarynek będzie też spora waga w stosunku do rozmiaru. Jeśli więc po zważeniu w dłoni drobny owoc wyda ci się ciężki, z dużym prawdopodobieństwem będzie smaczny. Gdy jeszcze jego zapach będzie intensywny i słodki, możesz już śmiało go kupić.

O tym, czy mandarynka jest świeża, z kolei przekonasz się, gdy uważnie przyjrzysz się miejscu, w którym był ogonek. Biały kolor tego obszaru będzie potwierdzeniem świeżości. U dawno zebranego owocu kolor będzie bliższy brązowemu.

