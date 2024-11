To tropikalna „bomba witaminowa”. Ten owoc pomoże na serce i wzmocni waszą odporność

Kaki, zwane również persymoną czy hurmą, to owoce o niezwykłym smaku i wielu właściwościach zdrowotnych. Pochodzą z Azji, ale coraz częściej uprawiane są również w innych częściach świata. Dojrzałe kaki mają słodki smak, mięsisty, soczysty i rozpływający się w ustach miąższ. Są bogate w witaminy i minerały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Ten pyszny owoc wykazuje naprawdę wiele właściwości prozdrowotnych, więc warto włączyć go do swojej diety.

Właściwości kaki – pomaga na serce i nie tylko

Kaki zawiera antyoksydanty, czyli związki chroniące komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem nadmiernych ilości wolnych rodników. Owoc ten jest także źródłem błonnika, który reguluje pracę układu pokarmowego i zapobiega zaparciom. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C kaki pomaga też wzmocnić odporność organizmu, a więc będzie świetną przekąską w okresie jesienno-zimowym. Co więcej, jedzenie tego owocu korzystnie wpływa na regulację gospodarki lipidowej organizmu, w konsekwencji zmniejszając stężenie cholesterolu, wspierając tym samym zdrowie serca. Jego spożywanie reguluje także stężenie trójglicerydów we krwi. Zwiększa również zawartość żelaza, dlatego jedzenie tego owocu jest wskazane dla osób, które borykają się z anemią. Kaki pozytywnie wpływa też na funkcjonowanie narządu wzroku. Jego jedzenie wzmacnia także włosy, skórę i paznokcie. Oprócz tego, kaki jest źródłem witamin z grupy B, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Jak jeść kaki?

Kaki zazwyczaj obiera się ze skórki przed jedzeniem. Jeśli jednak owoc jest wystarczająco miękki – możecie zjeść go również ze skórką (wcześniej należy go jednak bardzo porządnie umyć). Najlepsze są dojrzałe owoce, miękkie w dotyku. Jeśli są zbyt twarde, możecie je odłożyć na kilka dni w temperaturze pokojowej, aby dojrzały. Kaki można jeść na surowo, pokrojone w kostkę lub cząstki. Świetnie smakuje również jako dodatek do sałatek owocowych, jogurtów czy płatków owsianych. Kaki dobrze komponuje się także z różnymi serami, na przykład serem feta. Można z niego przygotować także pyszne dżemy i musy. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie carpaccio z kaki. Dojrzałe kaki najlepiej przechowywać w lodówce. Obrane owoce szybko ciemnieją, dlatego najlepiej spożyć je dość szybko od obrania. Kupując ten owoc, zwróćcie uwagę na to, żeby był bez czarnych plamek i przebarwień na skórce.

