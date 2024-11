Ten korzeń kosztuje grosze, a działa niczym naturalna viagra. Wspomaga organizm też na innych polach

Problemy z osiągnięciem satysfakcji seksualnej ma współcześnie wiele osób w różnym wieku. Składa się na to kilka czynników, między innymi stres i szybkie tempo codziennego życia. Istnieje jednak sposób, by uporać się z tymi kłopotami. I nie trzeba wcale sięgać po drogie suplementy diety czy sztuczne preparaty. Wystarczy włączyć do diety jeden popularny i tani produkt.

Imbir na problemy z potencją i spadek libido

Imbir od dawna jest znany jako naturalny afrodyzjak. Wykazuje działanie rozgrzewające i poprawia przepływ krwi w naczyniach, co zwiększa poziom pobudzenia i poprawia sprawność seksualną. Przeprowadzone badania dowodzą również, że produkt ten redukuje stres oksydacyjny. To stan, w którym wolne rodniki przeważają nad przeciwutleniaczami. Przyprawa zwalcza ich nadmierną aktywność i niweluje jej skutki. Zmniejsza stany zapalne, wzmacnia odporność organizmu o zapobiega uszkodzeniom komórek. Spowalnia też procesy starzenia się tkanek. Warto pamiętać o tej kwestii, bo to właśnie stres oksydacyjny pogarsza funkcje seksualne i negatywnie wpływa na płodność.

Jakie inne właściwości ma imbir?

Imbir wspiera pracę układu pokarmowego. Przyspiesza perystaltykę jelit i zmniejsza dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład nudności, bóle brzucha, wzdęcia czy zaparcia. Przyprawa wykazuje też właściwości przeciwbakteryjne. Wspomaga organizm w walce z infekcjami i łagodzi objawy występujące w przebiegu przeziębienia i grypy. Ułatwia odkrztuszanie wydzieliny zalegającej w płucach. Działa przeciwgorączkowo. Dlatego to niezastąpiony składnik diety zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.

Jak włączyć imbir do diety?

Imbir świetnie sprawdza się jako przyprawa. Może być dodawany do różnego rodzaju potraw, na przykład sosów, zup, pasztetów, owsianek. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by dosmaczać nim koktajle, a także inne napoje (kawę, herbatę itp.). Warto jednak podkreślić, że niektóre osoby powinny uważać na imbir. Przeciwwskazaniem do jego spożywania są między innymi przewlekłe choroby układu pokarmowego, hemofilia, a także nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze.

Czytaj też:

Biorę 3 składniki i robię z nich syrop na przeziębienie. Obłędnie smakuje i świetnie rozgrzewaCzytaj też:

Ten napar wzmacnia odporność i podkręca metabolizm. Piję go rano i wieczorem