Jak uratować przesoloną zupę? Ten owocowy trik powinien znać każdy kucharz

Kto choć raz w życiu nie przesolił zupy, niech pierwszy rzuci w kucharzy kamieniem. Pewnie wielu z was ma tę kulinarną wpadkę na swoim koncie. Co zrobiliście, gdy przez nieuwagę zbyt mocno doprawiliście gotowany przysmak? Wylewaliście całą zawartość garnka do zlewu? A może próbowaliście ją w jakiś sposób „reanimować”. Dziś podzielę się z Wami patentem, który pozwoli wam wybrnąć z twarzą z „podbramkowej” sytuacji kulinarnej i uratować przesoloną zupę. To sprawdzony, choć mało znany trik.

Popularny owoc uratuje przesoloną zupę

Jeśli chcecie uratować przesoloną zupę, wrzućcie do niej umyte, pokrojone i pozbawione gniazd nasiennych jabłko. Następnie pogotujcie całość przez około 10 minut. Owoc wyciągnie nadmiar soli, podobnie jak surowy, obrany ziemniak. Nie zapomnijcie wyjąć go później z garnka. W przeciwnym razie wasz przysmak nabierze kwaskowego, jabłkowego posmaku.

Co jeszcze może uratować przesoloną zupę?

Nie tylko surowy ziemniak czy jabłko mogą uratować zupę ze zbyt dużą ilością soli. Z jej nadmiarem świetnie uporają się również inne produkty wykorzystywane na co dzień w kuchni. Doskonale sprawdzi się na przykład:

sucha skórka od chleba – wystarczy wrzucić je do garnka i wyjąć po kilku minutach gotowania,

ryż – wykazuje silne właściwości higroskopijne (świetnie absorbuje wodę, a z nią sól),

białko kurzego jajka – dodaj go do gotującej się zupy i poczekaj aż się zetnie (pamiętaj, by przed podaniem ją przecedzić)

jogurt lub śmietana – złagodzą smak zupy i sprawią, że sól nie będzie tak mocno wyczuwalna,

przegotowana woda – nie przesadzaj jednak z jej ilością, by zbytnio nie rozcieńczyć dania.

Jak nie przesolić zupy?

Należy stale kontrolować smak zupy. Najlepiej solić ją dopiero wtedy, gdy znajdzie się już na talerzu. Może się też okazać, że ten zabieg wcale nie będzie potrzebny. Pamiętaj, że produkty wykorzystane do przygotowania przysmaku bardzo często mają już w swoim składzie sól. Chodzi na przykład o kostki bulionowe, podsmażaną kiełbasę czy boczek.

