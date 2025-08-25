Ta popularna przyprawa rujnuje zdrowie, a Polacy ją kochają. Masz ją w kuchni?

Przyprawy to nieodzowny składnik wielu różnych dań. Bez nich potrawy byłyby mdłe i pozbawione smaku oraz aromatu. Jednak nie każdy produkt, który znajdziemy na sklepowych półkach powinien trafić do codziennego jadłospisu. Niektóre lepiej omijać szerokim łukiem Szczególnie niebezpieczny może okazać się jeden z nich, zwłaszcza gdy jest spożywany w nadmiarze. Sprawdź, czy masz go w swojej kuchni

Jaka popularna przyprawa do zup może zaszkodzić zdrowiu?

Chodzi o maggi. Kiedyś bazą tej przyprawy był lubczyk. Jednak dziś w jej składzie dominuje sól, a także mnóstwo różnych niepotrzebnych dodatków, takich jak na przykład glutaminian monosodowy, glukoza czy 5'-Rybonukleotydy disodowe. Wskazane związki mogą przyczynić się do rozwoju wielu problemów zdrowotnych, zwłaszcza gdy są spożywane w nadmiarze. Mowa między innymi o nadciśnieniu, miażdżycy, zawale serca, udarze mózgu czy chorobie otyłościowej. Wszystkie te schorzenia nie tylko pogarszają jakość codziennego funkcjonowania, ale także nierzadko znacznie skracają życie.

Co więcej, spożywanie wspomnianych związków w dużych ilościach niejednokrotnie zwiększa również ryzyko pojawienia się przykrych objawów ze strony układu pokarmowego. Może powodować wzdęcia, biegunki, zaparcia, wymioty, a także nudności i bóle brzucha. Warto przy tym podkreślić, że dodatki, takie jak choćby glutaminian monosodowy, występują nie tylko w przyprawie do zup typu maggi, lecz również wielu innych popularnych produktach spożywczych dostępnych obecnie na rynku (konserwach, parówkach, wędlinach, gotowych sosach, daniach instant etc.). Dlatego właśnie stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia.

Czym zastąpić maggi w zupie?

Istnieje wiele różnych zdrowszych alternatyw dla przyprawy typu maggi. Możesz śmiało stworzyć własną kompozycję ziół i używać jej jako dodatku do zup. Suszone pomidory, czosnek, cebula, zioła prowansalskie, oregano, czarny pieprz, kurkuma, papryka, imbir – wariantów jest mnóstwo. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich preferencji smakowych i tego, co masz w danym momencie pod ręką. Nie ograniczaj się do jednego zestawu składników. Mieszaj, eksperymentuj, wychodź poza utarte kulinarne schematy. Dzięki temu stworzysz wyjątkowe połączenie smaków i aromatów, dzięki którym każda twoja potrawa (nie tylko zupa) zyska unikalny charakter.

Czytaj też:

Mięciutkie kluski lepsze niż kopytka. 3 składniki i smak, który pokocha cała rodzina. Wypróbuj przepisCzytaj też:

Nowe „masło” z Biedronki pod lupą dietetyczki. Sprawdź, czym zaskakuje ten produkt