Chrupią jak klasyczne, ale pomagają schudnąć. Te chipsy to dietetyczny hit. Spróbujesz?

Chipsy uchodzą za produkt zakazany na diecie redukcyjnej. Jednak wcale nie trzeba ich sobie odmawiać nawet w trakcie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Co więcej, niektóre z tych przekąsek mogą nawet wspomóc proces odchudzania. Trzeba tylko wybierać je „z głową”. Najlepiej zrezygnować z zakupu gotowych, sklepowych propozycji i postawić na inne chrupiące przysmaki, które doskonale sprawdzą się jako przegryzka podczas domowych imprez czy seansów filmowych. Koniecznie musisz ich spróbować.

Jakie chipsy wybrać podczas odchudzania?

Doskonałym wyborem będą domowe chipsy nie z ziemniaków, lecz z cukinii. To smaczne, a zarazem niskokaloryczne warzywo. Stugramowa porcja dostarcza zaledwie 21 kilokalorii, ale jednocześnie obfituje w wiele mikro- i makroelementów. Znajdziemy w niej między innymi witaminę C, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas cynk, a także białko i błonnik. Szczególną rolę w procesie odchudzania odgrywają zwłaszcza dwa ostatnie składniki. Zapewniają długie uczucie sytości, dzięki czemu zmniejszają ryzyko podjadania między posiłkami i ułatwiają kontrolowanie masy ciała. Jednocześnie usprawniają perystaltykę jelit i regulują rytm wypróżnień, zmniejszając ryzyko pojawiania się zaparć czy wzdęć. Warto podkreślić, że białko ma najwyższy wskaźnik TEF (ang. thermic effect of food). Jego spożywanie zmusza organizm do wydatkowania większej ilości energii, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii.

Jak zrobić chipsy z cukinii?

Wbrew pozorom to bardzo proste zadanie i nie wymaga wiele pracy. Wystarczy umyć cukinię, pokroić ją na cienkie plasterki, połączyć z wybranymi przyprawami, a następnie wysuszyć w piekarniku.

Rada: W ten sposób możesz przygotować nie tylko chipsy z cukinii, ale także innych zdrowych warzyw, na przykład marchewki, buraka czy jarmużu. Oczywiście to tylko kilka spośród wielu dostępnych propozycji. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich upodobań i preferencji smakowych.

Wskazówka: Po upieczeniu oprósz chipsy solą (jednak nie w nadmiarze!). Możesz serwować je z ulubionym sosem.

Przepis: Chipsy z cukinii To niezwykle smaczna, a zarazem zdrowa przekąska. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 115 w każdej porcji Składniki 2 średniej wielkości, młode cukinie

2 łyżki oliwy z oliwek

pół łyżeczki mielonej papryki

pół łyżeczki suszonego czosnku

sól Sposób przygotowania Szykowanie cukiniUmyj cukinię i pokrój ją na cienkie plasterki o grubości około 3 milimetrów. Lekko oprósz je solą, odstaw na 10 minut, by puściły sok. Następnie osusz je dokładnie na ręczniku papierowym. Doprawianie cukiniiW misce wymieszaj oliwę z przyprawami. Powstałą mieszanką posmaruj z obu stron każdy plasterek cukinii. Możesz też wrzucić warzywa do miski i obtoczyć je w mieszance przypraw. Pieczenie cukiniiWyłóż blachę papierem do pieczenia i ułóż na niej plasterki cukinii. Tak, by poszczególne talarki nie nachodziły na siebie. Rozgrzej piekarnik do temperatury 120 stopni i piecz cukinię przez około 90 minut. Po upływie połowy wskazanego czasu przewróć chipsy na drugą stronę.

Czytaj też:

Mięciutkie kluski lepsze niż kopytka. 3 składniki i smak, który pokocha cała rodzina. Wypróbuj przepisCzytaj też:

Piję ten koktajl i chudnę. Każda koleżanka zazdrości mi figury modelki. Zobacz przepis!