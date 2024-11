Te pomidory pomagają uregulować poziom cukru i wspierają wzrok. Robię z nich prostą pastę do kanapek

Smaczny dodatek do pieczywa możesz zrobić raz-dwa. Stawiając na popularne na południu Europy zdrowe warzywo, przygotujesz przysmak, który nie tylko ożywi twoje kanapki, ale też pomoże zadbać o wzrok i uchroni cię przed nagłymi skokami poziomu cukru we krwi. Zobacz, co kupić i jak wykonać smarowidło, które zachwyci nawet najbardziej wymagające podniebienia.

Dlaczego warto przygotować pastę z suszonych pomidorów?

Dodatek do pieczywa przygotowany z utrwalonych poprzez suszenie pomidorów będzie niezwykle aromatyczny. Usunięcie z warzywa wody sprawia, że pomidor jest jeszcze bardziej umamiczny i intensywny w smaku. Składniki odżywcze też ulegają skoncentrowaniu, więc jedząc nawet niewielką ilość tego produktu, dostarczysz sobie substancji, które wesprą twoje zdrowie, m.in. pomagając zadbać o właściwą gospodarkę cukrową organizmu i wzrok.

W suszonych pomidorach znajdziesz błonnik, który spowalnia wchłanianie cukrów z pokarmu i tym samym zapobiega gwałtownym skokom poziomu glukozy we krwi. Sprawia także, że uczucie sytości trwa dłużej. Ponadto ten niepozorny dodatek do dań zawiera likopen – przeciwutleniacz, który chroni komórki przed wolnymi rodnikami oraz może zmniejszać ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej. Zaburzenia na tym polu to jedna z głównych przyczyn utraty wzroku u osób starszych. Wzrok wesprze też obecny w suszonych pomidorach beta-karoten, który organizm przekształca w niezbędną prawidłowego funkcjonowania siatkówki witaminę A.

Ponadto smaczna wersja pomidora bogata jest w witaminy z grupy B, witaminę C, E i K oraz pierwiastki takie jak potas, magnez czy żelazo. Zdecydowanie warto ją włączyć do diety, a najprościej moim zdaniem zrobić to, sporządzając smakowity dodatek do pieczywa.

Jak zrobić pastę z suszonych pomidorów?

Wybitne w smaku smarowidło przygotujesz w mniej więcej kwadrans. Musisz tylko namoczyć suszone pomidory, by nieco zmiękły, a potem zblendować je z dodatkiem posiekanych orzechów włoskich i doprawić do smaku. Konsystencję smarowidła już dobierz według preferencji. Osobiście zawsze staram się dobrze rozdrobnić składniki, ale pozostawienie drobnych kawałków orzechów też nadaje smakołykowi ciekawego charakteru.

Przepis: Pasta z suszonych pomidorów Smaczny dodatek do pieczywa ze zdrowym warzywem. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 117 w każdej porcji Składniki 100 g suszonych pomidorów

50 g orzechów włoskich

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

1/2 cytryny

1 łyżeczka suszonego oregano

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówSuszone pomidory wrzuć do pojemnika blendera. Zalej wrzątkiem i odstaw na 5 minut. Orzechy włoskie przesiekaj. Z cytryny wyciśnij sok. Robienie pasty z suszonych pomidorówDo odcedzonych suszonych pomidorów dodaj orzechy włoskie, oliwę z oliwek, sok z cytryny, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz oregano. Zblenduj na gładką pastę. Dopraw odrobiną soli i pieprzem.

Jak podawać pastę z suszonych pomidorów?

Pasta ze zdrowego warzywa idealnie nadaje się do pieczywa. Smaruj nią chleb na zakwasie, bułki oraz inne smaczne placki, w których zamykać będziesz świeże warzywa, a smak będzie nieziemski. Smarowidło z suszonych pomidorów świetnie zastąpi też sos do pizzy, wzbogaci smak makaronu z warzywami, zupy kremu lub ulubionej sałatki. Dobrym pomysłem jest też zajadanie tego smakołyku z pokrojonymi w słupki marchewkami, selerem naciowym lub papryką. Taką zdrową przekąskę możesz zabrać do pracy lub spakować dzieciom do szkoły.

