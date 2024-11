To jeden z najzdrowszych soków, a Polacy piją go tak rzadko. Obniża cholesterol i wzmacnia odporność

Sok pomidorowy to napój, który ma bardzo charakterystyczny smak. Jedni go uwielbiają, inni z kolei nie cierpią. Choć jest niezwykle wartościowy, to w naszym kraju wciąż nie cieszy się taką popularnością, jak inne soki, na przykład pomarańczowy czy marchewkowy. A szkoda, ponieważ świetnie wpływa na nasze zdrowie. Warto więc wprowadzić go do swojej diety z uwagi na szereg witamin i składników mineralnych, jakie posiada.

Jakie właściwości ma sok pomidorowy?

Regularne picie soku pomidorowego może przynieść wiele korzyści dla naszego zdrowia. Pomaga obniżyć ciśnienie krwi, a także wspiera pracę serca. Dodatkowo taki sok pomidorowy ma więcej likopenu niż świeże pomidory. Zawiera także dużo potasu, którego właściwy poziom ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego układu nerwowego. Jest też niezbędny do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Oznacza to, że jest niezwykle ważnym pierwiastkiem na przykład przy intensywnym wysiłku fizycznym. Systematyczne spożywanie soku pomidorowego przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi (właśnie za sprawą potasu i likopenu).

Dodatkowo sok pomidorowy zawiera witaminę C, która jest kluczowa dla wzmocnienia układu odpornościowego i ochrony przed infekcjami. Regularne picie soku pomidorowego może pomóc w zapobieganiu przeziębieniom i grypie. Jest to szczególnie ważne w okresach zwiększonej zachorowalności, na przykład jesienią i zimą. Oprócz witaminy C, sok pomidorowy dostarcza również innych cennych składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B czy beta-karoten, które wspierają ogólne zdrowie i samopoczucie. Jest bogaty także w witaminę K, niezbędną do krzepnięcia krwi. Niedawno naukowcy odkryli też, że sok pomidorowy chroni przed groźnymi bakteriami.

Picie soku pomidorowego pomoże schudnąć

Dodatkowo, sok pomidorowy jest niskokaloryczny, co czyni go dobrym wyborem dla osób dbających o linię. Szklanka soku pomidorowego ma zaledwie 26 kcal. Dodatkowo sok pomidorowy zawiera błonnik pokarmowy, który ma właściwości sycące. Wspomaga także pracę układu pokarmowego i zapobiega zaparciom. Sok pomidorowy ma także niski indeks glikemiczny, przez co nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi, a to z kolei pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu energii i zapobiega napadom głodu. Pamiętajcie jednak, że sok pomidorowy to tylko uzupełnienie diety, a bez wysiłku fizycznego i odpowiedniego odżywiania nie zdziała on cudów.

