To najgorsze, co można zrobić z miodem. Polacy nagminnie popełniają ten błąd i wiele tracą

Miód to naturalny słodzik, bogaty w witaminy, minerały i antyoksydanty, które wspierają nasz układ odpornościowy. Ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, przez co jest doskonałym środkiem na przeziębienie i infekcje górnych dróg oddechowych. Działa kojąco na gardło i łagodzi kaszel, dlatego jest nieocenionym produktem w okresie jesienno-zimowym, gdy często chorujemy. Dodatkowo miód zawiera enzymy, które wspierają trawienie i poprawiają pracę jelit. W łatwy sposób można go jednak pozbawić tego, co najlepsze, a Polacy niestety często popełniają ten błąd.

Czego nie robić z miodem? To powszechny błąd

Wiele osób dodaje miód do gorącej herbaty. I choć wydaje się to niezwykle trafnym połączeniem, zwłaszcza w czasie sezonu grypowego, to w rzeczywistości wcale tak nie jest. Okazuje się bowiem, że nie należy dodawać miodu do wody o temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza, ponieważ traci wtedy swoje cenne właściwości. Gdy temperatura wody jest zbyt wysoka, może dojść do zmian w strukturze białek miodu, a w konsekwencji utraty właściwości odżywczych tego produktu.

Należy więc poczekać, aż herbata nieco ostygnie i dopiero wtedy dodać do niej miód – w ten sposób zachowa on maksymalną ilość swoich korzyści, a wy będziecie mogli cieszyć się jego pozytywnym wpływem na wasze zdrowie. Żeby zmierzyć temperaturę wody, warto zaopatrzyć się w termometr kuchenny – bez trudu kupicie go przez internet. Jeśli jednak nie chcecie tego robić, wystarczy, że odczekacie chwilę, aż woda nieco ostygnie.

Jak odpowiednio przechowywać miód?

Miód najlepiej trzymać w suchym i ciemnym miejscu. Najlepsza temperatura do przechowywania miodu to około 15-20 stopni Celsjusza. Zbyt niskie temperatury, jak na przykład w lodówce, mogą przyspieszyć krystalizację – dlatego jeśli chcecie trzymać tam miód, to postawcie go na drzwiach lodówki, gdzie jest nieco cieplej. Miód najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętych słoikach, najlepiej szklanych. Dzięki temu będzie chroniony przed wilgocią, ale też obcymi zapachami. Bardzo ważne jest, żeby miód nie stał w słonecznym miejscu, na przykład na blacie kuchennym, a także w bezpośrednim sąsiedztwie piekarnika czy zmywarki, czyli urządzeń wytwarzających ciepło. Właściwe przechowywanie pozwoli wam cieszyć się jego smakiem i leczniczymi właściwościami miodu przez długi czas. Koniecznie sprawdźcie też, jak rozpoznać prawdziwy miód.

