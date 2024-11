Prawdziwy miód można błyskawicznie rozpoznać. Ja robię prosty „test ściekania”

Miód to prawdziwe „płynne złoto”. Zawiera wiele cennych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które wzmacniają odporność i chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Można dodawać go do herbaty, jogurtów, owsianek, wypieków, posmarować nim kanapki czy wzbogacić wytrawne potrawy. Miód pomaga łagodzić przeziębienia, działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, dlatego jego spożywanie jest wskazane zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy często dopadają nas infekcje. Żeby jednak naprawdę czerpać z tej „skarbnicy zdrowia” musicie wybrać prawdziwy miód.

Jak rozpoznać prawdziwy miód?

Sztuczny miód nie ma żadnych wartości odżywczych dla naszego organizmu. Prawdziwy miód można z łatwością rozpoznać, ponieważ zachodzi w nim proces krystalizacji. Oznacza to, że z czasem się krystalizuje, tworząc charakterystyczne kryształki. To naturalny proces i nie świadczy o jego niskiej jakości. Miód sztuczny zazwyczaj się nie krystalizuje. Możecie zrobić też „test ściekania” – polega on na nabraniu miodu łyżeczką i laniu go na spodeczek jednostajnym strumieniem. Jeżeli strumień zacznie się rwać i rozlewać po spodeczku, będzie to oznaczało, że miód nie jest prawdziwy (powinien on utworzyć stożek i spływać nieprzerwanym strumieniem).

Żeby sprawdzić, czy miód jest prawdziwy – możecie wykonać też „test szklanki”. Wystarczy, że napełnicie szklankę zimną wodą i dodacie do niej łyżeczkę miodu. Jeżeli miód zacznie się rozpuszczać w niej w sposób nieregularny i utworzą się ciągnące się pasma – będzie to znaczyło, że jest on prawdziwy. Miód sztuczny rozpuści się bardzo szybko i równomiernie. Możecie spróbować rozpoznać miód także po smaku – jeżeli przez cały czas jest on słodki, najprawdopodobniej jest to produkt sztuczny. W przypadku prawdziwego miodu, ogromną słodycz czuje się tylko w pierwszej chwili, później może on nieco „drapać” w gardle.

Podstawowy błąd w przechowywaniu miodu

Odpowiednie przechowywanie miodu sprawi, że będzie się on nadawać do spożycia przez lata. Aby miód zachował swoje właściwości przez długi czas, należy przechowywać go w szczelnie zamkniętych słoikach, w chłodnym i ciemnym miejscu. W praktyce więc oznacza to, że miód trzeba schować do szafki, a nie na przykład trzymać po prostu na blacie w nasłonecznionej kuchni. Dużym błędem jest też przechowywanie miodu w kuchennej szafce tuż nad kuchenką lub obok piekarnika czy zmywarki (z uwagi na zbyt duże ciepło). Najlepiej jest go trzymać w temperaturze pokojowej. Wbrew niektórym opiniom, miód może być też przechowywany w lodówce. Trzeba jednak pamiętać, że im niższa temperatura – tym będzie on twardszy. Warto więc umieścić miód na drzwiczkach lodówki, gdzie panuje nieco wyższa temperatura.

Pamiętajcie też, by za każdym razem do nakładania miodu używać czystych sztućców, a także zamykać słoik, żeby chronić go przed dostępem powietrza i bakterii. Jeżeli dostanie się do niego wilgoć, może sprzyjać to fermentacji miodu, co wpływa na jego trwałość. Koniecznie sprawdźcie, jak wybrać dobry miód. Przede wszystkim należy wystrzegać się najgorszego rodzaju miodu, który nie ma żadnych witamin, tylko cukier i puste kalorie.

