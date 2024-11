W sklepie wybieraj tylko takie mandarynki. To gwarancja, że będą słodkie i soczyste

Soczyste i słodziutkie mandarynki są nie tylko smaczne, ale także dostarczają nam wielu witamin. Te cytrusowe owoce kojarzą nam się często ze świętami Bożego Narodzenia, ale zajadamy się nimi przez całą jesień i zimę. Zdarza się jednak, że zamiast wspaniale słodkich mandarynek kupimy te, które są kwaśne i po prostu niesmaczne. Wcale jednak nie musi tak być – wystarczy, że będziecie je wybierać z większą uważnością.

Jak rozpoznać słodkie mandarynki? Ważna jest ich barwa

Bez trudu można już podczas robienia zakupów poznać, które mandarynki będą smaczne. Okazuje się, że wystarczy zwrócić uwagę na ich barwę. Ich skórka powinna być błyszcząca w żywo pomarańczowym kolorze. Do tego owoce nie powinny mieć przebarwień. Jeśli mandarynki będą blade, żółtawe lub zielonkawe to prawdopodobnie nie będą też smaczne, ponieważ świadczy to o tym, że są one niedojrzałe, a przez to cierpkie w smaku.

Warto kupować mandarynki luzem, ponieważ wtedy mamy możliwość dokładnego obejrzenia każdego owocu. Dzięki temu możemy wybrać te, które mają intensywnie pomarańczową skórkę i nie mają żadnych uszkodzeń. Wybierając mandarynki luzem, mamy też pewność, że kupujemy tylko te, które nam odpowiadają. Możemy również uniknąć owoców przejrzałych lub zbyt twardych.

Jak kupić dobre mandarynki? Najważniejsze zasady

Kupując mandarynki, warto też je powąchać – choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, to intensywny i przyjemny zapach świadczy o tym, że owoc jest idealnie dojrzały. Przed zakupem oceńcie też ciężar mandarynek – cięższe owoce zazwyczaj są bardziej soczyste i słodkie. Zwróćcie też uwagę na szypułkę mandarynki – miejsce po ogonku powinno być jasne, w przeciwnym razie może okazać się, że owoc został zerwany już dość dawno temu, o czym świadczy ciemna obwódka. Warto zwrócić także uwagę na kształt mandarynki, ponieważ im jest ona bardziej okrągła, tym jest większa szansa, że będzie słodka. Mandarynki powinny być też jędrne i sprężyste. Dodatkowo skórka musi lekko odstawać od miąższu – wtedy jest to znak, że mandarynka będzie soczysta Jeśli jednak już „natniecie” się w sklepie na niesmaczne i kwaśne owoce – wykorzystajcie prosty trik, dzięki któremu mandarynki nabiorą słodyczy.

