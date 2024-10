Kwaśne mandarynki to już nie problem. Jeden prosty trik sprawi, że w mig nabiorą słodyczy

Kwaśne mandarynki mogą popsuć smak każdego deseru. Jedzenie ich „solo” też nie sprawi przyjemności. Nie oznacza to jednak, że trzeba się od razu pozbywać owoców, które nie są tak słodkie, jak tego oczekujemy. Można je osłodzić i to bez użycia cukru, czekolady, miodu czy innych tego typu dodatków. Jedyne, czego będziesz potrzebować, to dwie miski z wodą. Sprawdź, na czym polega ten banalnie prosty patent.

Co zrobić, by kwaśne mandarynki nabrały słodyczy?

Jedną miskę wypełnij ciepłą wodą o temperaturze około 40 stopni Celsjusza. Natomiast do drugiej wlej zimną wodę. Następnie zanurz mandarynki w pierwszym z wymienionych naczyń. Owoce powinny spędzić w tej „kąpieli” około 10 minut. Potem przełóż je do miski z zimną wodą i pozostaw na 3-4 minuty. Zastosowanie tej prostej metody sprawi, że mandarynki zyskają lepszy, słodszy smak.

Jest to trik, który pochodzi z Japonii. Dlaczego ten paten działa? Ciepła woda sprawia, że pory w skórkach mandarynek otwierają się i dochodzi do uwolnienia kwasu cytrynowego. To właśnie on odpowiada za ich kwaśny smak. „Kąpiel” przysmaków w zimnej wodzie zamyka otwarte pory i zatrzymuje całą słodycz wewnątrz owoców.

Jak kupić dobre mandarynki?

Katarzyna Bosacka radzi by podczas zakupu mandarynek zwracać uwagę na ich kolor i zapach. Dojrzałe owoce powinny mieć wyrazistą pomarańczową barwę i wydzielać intensywny, cytrusowy aromat. Warto też sprawdzić, jak wygląda szypułka wybranych okazów. Jeśli jest mocno zielona, to dobry znak. Świadczy o tym, że mandarynki są dojrzałe i soczyste w środku.

Nie zapominaj, by dotknąć owoców przed zakupem. Skórka powinna być elastyczna. Jeśli okaże się twarda i nieprzyjemna w dotyku, zrezygnuj z wkładania ich do koszyka. Takie cechy wskazują bowiem, że owoce czasy świetności mają już za sobą. Na ogół są kwaśne, niezbyt soczyste i po prostu niesmaczne. Pamiętaj, by nie jeść owoców, które mają na skórce ślady gnicia lub pleśnienia. Odkrojenie brzydko wyglądających części nie sprawi, że owoce będą nadawały się do spożycia. Trzeba je wyrzucić w całości. Sprawdźcie też, jak wybrać mandarynki bez pestek – wystarczy zwrócić uwagę na jeden szczegół.

