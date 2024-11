Te proste triki na gotowanie brokułów ułatwią ci życie. Z nimi będziesz mistrzem kuchni

Brokuł ma wiele cennych wartości odżywczych. Dostarcza wielu przeciwutleniaczy, które neutralizują szkodliwą aktywność wolnych rodników. Redukują też stany zapalne i spowalniają procesy starzenia. Obniżają poziom „złego cholesterolu”, stabilizują ciśnienie tętnicze krwi oraz stężenie glukozy w organizmie. Zmniejszają ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Warzywo ma w swoim składzie również sód, potas, żelazo, cynk, witaminę C, białko i błonnik, a także kwas foliowy. Ostatni z wymienionych związków jest bardzo ważny da kobiet w ciąży. Warunkuje bowiem prawidłowy rozwój płodu i zapobiega powstawaniu wad u nienarodzonego dziecka. Dlatego nie należy eliminować go z diety. Zobacz, jak gotować brokuły, by zatrzymać w nich to, co najlepsze i pozbyć się przykrego zapachu.

Przydatne patenty na gotowanie brokułów

Jak gotujesz brokuły? Wrzucasz oczyszczone różyczki na osolony wrzątek i już? To nie jest najlepsze rozwiązanie. Tak przygotowywane warzywa szybko tracą piękny, zielony kolor. Jeśli chcesz, by zachowały swoją barwę, dodaj do wody trochę cukru (wystarczy płaska łyżeczka na 2,5 litra płynu) i sok z połówki cytryny. Kwas cytrynowy zawarty w owocu obniża pH wody, dzię. ki czemu warzywa nie bledną podczas obróbki termicznej. Z kolei słodka przyprawa zmniejsza ryzyko rozgotowania brokułów i również przyczynia się do tego, że produkty pozostają intensywnie zielone.

A jeśli przeszkadza ci zapach wydzielany przez brokuły podczas gotowania, dodaj do garnka z warzywami odrobinę sody oczyszczonej. Jeśli nie masz jej pod ręką, możesz sięgnąć też po inne produkty. Przykrą woń świetnie zneutralizują również liście laurowe. Wystarczą 2-3 sztuki. Podobnie zadziała mleko. Wystarczy pół szklanki na litr wody. Białka zawarte w nabiale wiążą się ze związkami siarki w brokułach. W efekcie niwelują nieprzyjemny zapach warzyw.

Czy brokuły trzeba gotować?

Brokuły można jeść na surowo. Warzywa, które nie zostały poddane obróbce termicznej mogą okazać się jednak ciężkostrawne i spowodować dolegliwości gastryczne w postaci wzdęć czy bólów brzucha. Dotyczy to zwłaszcza osób z zaburzeniami w pracy układu pokarmowego, na przykład zespołem jelita drażliwego.

Czytaj też:

Przepis na szybką i bardzo sycącą zapiekankę Ewy Wachowicz. Zrobisz ją w 15 minutCzytaj też:

To niepozorne warzywo pomaga uregulować cukier. Jest też bogactwem witaminy C i antyoksydantów