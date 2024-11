Ten tani napój wzmacnia odporność. Większość Polaków ma go w swojej lodówce

Odporność naszego organizmu możemy wzmacniać poprzez codzienną aktywność fizyczną, redukowanie stresu, odpowiednią ilość snu, ale też zdrową dietę. Dobrze zbilansowana dieta to podstawa silnego układu odpornościowego. Dzięki niej dostarczamy organizmowi niezbędnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które są kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania. Warto postawić na różnorodne warzywa i owoce, pełnoziarniste produkty, chude mięso, ale też fermentowane produkty mleczne, na przykład kefir.

Tani napój na wzmocnienie odporności

Troszcząc się o swoje zdrowie i odporność naszego organizmu, powinniśmy zadbać o to, by w naszej diecie znalazły się produkty mleczne, a szczególnie napoje fermentowane. Warto więc sięgać po kefir – jest to tani produkt, którego picie pomoże nam wzmocnić nasz układ immunologiczny. Zawiera on bakterie probiotyczne, czyli tzw. probiotyki. Nie tylko pomagają one wzmacniać naszą odporność, ale też regulują pracę układu pokarmowego, a warto pamiętać o tym, że zdrowe jelita to klucz do silnej odporności.

Probiotyki zawarte w kefirze zasiedlają nasze jelita, tworząc barierę ochronną przed szkodliwymi bakteriami. Zdrowa flora bakteryjna jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, ponieważ większość komórek odpornościowych znajduje się właśnie w jelitach. Dodatkowo zdrowe jelita lepiej wchłaniają składniki odżywcze, które są niezbędne do tego, by nasz organizm prawidłowo funkcjonował.

Jakie jeszcze właściwości ma kefir?

Kefir to napój znany ze swoich licznych właściwości prozdrowotnych. Jest między innymi bogaty w wapń, który jest niezbędny dla zdrowych i mocnych kości oraz zębów. Zawiera również witaminy z grupy B, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Kefir jest też niskokaloryczny, ale przy tym sycący, dlatego idealnie sprawdzi się dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Picie kefiru pomaga też oczyścić organizm z zalegających w nim toksyn i przyczynia się do poprawy perystaltyki jelit, co skutecznie pomaga zwalczać zaparcia.

