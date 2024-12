Nie wyrzucaj skórek po mandarynkach. Pomogą ci uporać się z odwiecznym problemem w kuchni

Sezon na cytrusy trwa w pełni. Mandarynki to nasze ulubione owoce, zwłaszcza zimą. Ich słodki smak i charakterystyczny zapach kojarzą nam się też z magiczną atmosferą świąt Bożego Narodzenia. Jemy je więc na potęgę i błyskawicznie zostają po nich tylko obierki. Zazwyczaj bez namysłu wyrzucamy je do kosza. Okazuje się jednak, że jest to błąd, bo śmiało można je wykorzystać jeszcze na różne sposoby.

Skórki po mandarynkach usuną uporczywe zabrudzenia

Osad po herbacie na kubkach potrafi nam porządnie uprzykrzyć życie. Zdarza się, że nawet zmywarka nie daje rady go domyć. W tej sytuacji warto sięgnąć po naturalny i skuteczny sposób. Skórki od mandarynek, które zazwyczaj lądują w koszu, mogą okazać się prawdziwym skarbem w tej sytuacji. Wystarczy, że kilkukrotnie potrzecie nimi zabrudzenia na naczyniu, a zobaczycie, jak łatwo schodzą. To prosty, tani i ekologiczny sposób na uporczywe plamy. Zawarte w skórkach po mankach substancje pomogą usunąć osad i przywrócą naczyniom czystość

Jak jeszcze można wykorzystać obierki z mandarynek?

Po obraniu mandarynek nie wyrzucajcie ich skórek do kosza. Bardzo dobrze jest zachować te obierki, ponieważ mają one wiele zastosowań. Można je między innymi suszyć i dodawać do wypieków, nadając im cytrusowego aromatu. Takie skórki wcześniej należy jednak bardzo porządnie umyć. Później musicie je wysuszyć w piekarniku w niskiej temperaturze (około 70-80 stopni Celsjusza). Na koniec wystarczy umieścić je w moździerzu i zetrzeć na proszek, który możecie wykorzystać do urozmaicenia ciast i deserów.

Obierki po mandarynkach to także naturalny odświeżacz powietrza. Takie skórki z mandarynek są też świetnym sposobem na pozbycie się moli. Dobrze sprawdzą się też do neutralizowania przykrych zapachów, na przykład z kosza na śmieci. Wchłoną także nieprzyjemne zapachy z lodówki. Możecie przy ich użyciu nabłyszczyć też drewniane meble (będą wtedy też znacznie bardziej odporne na osiadanie kurzu). Na bazie takich obierek po mandarynkach możecie przygotować także ekologiczny płyn do mycia podłóg.

