Uważajcie na te owoce, są naszpikowane chemią. Zobacz, jaki wybór będzie o wiele zdrowszy

Owoce to skarbnica witamin, minerałów i błonnika, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Ich regularne spożywanie wspiera odporność, poprawia pracę układu pokarmowego i może obniżyć ryzyko wielu chorób. Są smaczne i pożywne, dlatego warto włączyć je do swojej codziennej diety w różnych formach – jako przekąskę, dodatek do śniadania czy deser. Na niektóre z nich trzeba jednak uważać o tej porze roku.

Jakich owoców lepiej nie jeść zimą?

Choć aktualnie wiele rodzajów owoców jest dostępnych przez cały rok, to nie po wszystkie z nich powinniśmy sięgać. Ewa Wachowicz, czyli znana kulinarna ekspertka, podzieliła się wskazówkami, które owoce warto jeść zimą, a które z nich lepiej omijać szerokim łukiem. Owoce, które są importowane do Polski często są wręcz „naszpikowane” substancjami chemicznymi, które mają przedłużyć ich świeżość w czasie drogi z odległych krajów do naszego. To z kolei może się negatywnie odbić na naszym zdrowiu. W czasie zimnych miesięcy lepiej więc wystrzegać się jedzenia na przykład świeżych truskawek.

Po jakie owoce sięgać zimą?

Ewa Wachowicz zwróciła uwagę na to, że w okresie późnej jesieni i zimy powinniśmy sięgać po cytrusy. To właśnie pomarańcze, grejpfruty czy mandarynki powinniśmy wybierać o tej porze roku. Są one nie tylko smaczne, ale także mają wiele właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Są bogate w antyoksydanty, posiadają wysoką zawartość witaminy C, a do tego wspierają naszą odporność w okresie grypy i różnych infekcji. Dodatkowo to właśnie w tym czasie owoce cytrusowe mają najlepszy smak. Nie należy też zapominać o jabłkach (naszym krajowym produkcie), które są dostępne w Polsce przez całą zimę. Warto również sięgnąć po egzotyczny owoc, którym jest pomelo czy kaki.

Z kolei jeśli chodzi o warzywa w okresie jesienno-zimowym, to warto wybierać warzywa korzeniowe, takie jak marchew, buraki czy seler – są one bogate w wartości odżywcze, a do tego dostępne przez cały rok. Sprawdźcie też, co o owocach i warzywach mówią ich kolory.

Czytaj też:

To najgorsza wędlina, a Polacy kupują ją na potęgę. Dietetyk ostrzega przed jej jedzeniemCzytaj też:

Kwaśne mandarynki to już nie problem. Jeden prosty trik sprawi, że w mig nabiorą słodyczy