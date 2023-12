Barszcz czerwony według Magdy Gessler. Poznajcie kulinarne sekrety znanej restauratorki

Czerwony barszcz to jedno z wigilijnych dań

Barszcz czerwony jest obowiązkowym elementem kolacji wigilijnej. Jednak zupa zupie nierówna. Każda gospodyni domowa przygotowuje ją nieco inaczej. Jeśli nie macie pomysłu na to danie albo chcecie ulepszyć swoją recepturę, to przepis Magdy Gessler dostarczy wam sporej dawki inspiracji. Niektóre patenty znanej restauratorki mogą was zaskoczyć.

Magda Gessler, podobnie jak większość z nas, nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez czerwonego barszczu. Wbrew pozorom przepis na zupę, z jakiego korzysta znana restauratorka nie jest zbyt skomplikowany. Z pewnością poradzą sobie z nim nawet mniej wprawieni kucharze. Przepis: Barszcz czerwony Magdy Gessler Barszcz czerwony Magdy Gessler pokochała nawet Sharon Stone. Sprawdźcie, w czym tkwi sekret pysznej zupy znanej restauratorki. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki 3 kg buraków

2-3 selery

2 korzenie pietruszki

por

5 dużych cebul

4 kwaśne, polskie jabłka (antonówki)

5 łyżek octu

2 ząbki czosnku

szczypta soli

10 ziarenek ziela angielskiego

0,5 kg suszonych grzybów (borowików)

szczypta pieprzu

12 liści laurowych

szczypta cukru

2-3 goździki Sposób przygotowania Przygotowanie buraków i cebuliCzęść buraków (około 1,5 kilograma) upieczcie w piekarniku. Zawińcie surowe, nieobierane warzywa w grubą folię aluminiową. Połóżcie ja na blasze i wstawcie do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Razem z burakami wsadźcie do piekarnika również 3-4 cebule. Nie owijajcie ich folią, nie krójcie ani nie obierajcie. Połóżcie je po prostu między burakami. Wyjmijcie cebule, gdy nabiorą ciemnej barwy. Buraki powinny piec się w piekarniku przez około 60 minut. Gdy ostygną, obierzcie je ze skórki i zetrzyjcie na tarce o średnich oczkach. Przygotowanie grzybówWrzućcie grzyby do rondelka i zalejcie niewielką ilością zimnej wody (około 3/4 szklanki). Postawcie garnek na małym ogniu. Dodajcie 5 ziarenek ziela angielskiego i 7 liści laurowych, a także pokrojoną na mniejsze cząstki cebulę (w łupinach). Trzymajcie grzyby na ogniu, dopóki grzyby nie zmiękną i nie nabiorą aromatu (około 7-8 minut). Przygotowanie barszczuPietruszkę, seler i pozostałe buraki obierzcie ze skórki i pokrójcie na mniejsze cząstki. Warzywa wrzućcie do garnka. Pokrójcie pora na mniejsze części i zróbcie to samo. Wszystkie składniki zalejcie wodą (powinna przykryć warzywa). Gotujcie je na średnim ogniu pod przykryciem (aż do zagotowania). W międzyczasie umyjcie jabłka i obierzcie je ze skórki. Do warzyw dodajcie przyprawy i grzyby razem z wywarem, który powstał podczas ich gotowania. Gdy jarzyny zmiękną doprawcie barszcz solą, pieprzem i cukrem. Dorzućcie upieczone cebule, gdy barszcz zacznie wrzeć. Dodajcie 5 liści laurowych i 5 ziarenek ziela angielskiego, a także goździki. Na koniec dorzućcie starte buraki i ocet. Pogotujcie zupę jeszcze 5 minut i zdejmcie garnek z ognia. Na koniec dodajcie rozgniecione ząbki czosnku i przykryjcie barszcz obierkami z jabłek. Podawanie barszczuGotowy barszcz odstawcie w chłodne miejsce na 24 godziny. Przed podaniem odcedźcie zupę i podgrzejcie ją. Jak zrobić barszcz czerwony? Patenty Magdy Gessler Sekretem barszczu czerwonego Magdy Gessler jest długie i wolne gotowanie. Zupę należy przyrządzać na małym ogniu. Powinna jedynie lekko „pyrkać”. Nie może być doprowadzona do wrzenia. Dzięki temu buraki nie stracą koloru. Zachowają piękną, głęboką, czerwoną barwę. Znana restauratorka ma jeszcze jeden nietypowy patent. Gotowy barszcz przykrywa skórkami z jabłek i odstawia w chłodne miejsce na 24 godziny. Dzięki temu wszystkie składniki zawarte w owocach dokładnie się przegryzą, a pektyny zawarte w obierkach zagęszczą zupę i sprawią, że stanie się bardziej kremowa. Jakie buraki wybrać do barszczu czerwonego? Składniki wykorzystane do przyrządzenia barszczu powinny być jak najlepszej jakości. Warto sięgać po polskie ekologiczne produkty i wybierać okrągłe, mocno czerwone i jędrne buraki. Ich skórka powinna być gładka, lśniąca i bez oznak pleśni. Pamiętajcie, że jeden zepsuty produkt może zepsuć smak całej zupy. Nie zapominajcie też, że jarzyny powinny być twarde. Miękkie nie nadają się do spożycia. Czytaj też:

Co zrobić, żeby barszcz czerwony nie był gorzki? Stosuję patent mamy i pozbywam się problemuCzytaj też:

Co zrobić, żeby barszcz czerwony miał ładny kolor? Zawsze stosuję ten prosty trik