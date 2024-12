Patent mojej babci na delikatnego i soczystego karpia. Musisz tylko wymoczyć go w tym płynie

Karp, jako ryba, stał się symbolem wigilijnej wieczerzy, a jego spożywanie w tym szczególnym czasie ma przynosić szczęście i pomyślność na cały nadchodzący rok. Danie to może być przygotowane w różnych wariantach – smażone, w galarecie czy „po żydowsku”. Moja babcia zdradziła mi sekret, jak przygotować tę rybę, by smakowała naprawdę obłędnie.

Prosty sposób na delikatnego i soczystego karpia

Jeśli zadbacie o odpowiednie przygotowanie – karp będzie obłędnie delikatny, a dodatkowo bez trudu pozbędziecie się jego „mulistego zapachu”. Chodzi o namoczenie karpia w maślance – jest to jeden ze sposobów na wydobycie z tej ryby wszystkiego, co najlepsze. Dzięki temu jej mięso będzie rozpływać się w ustach i będzie miało przyjemnie kremową konsystencję.

Maślanka zawiera kwas mlekowy, który jest naturalnym środkiem działającym zmiękczająco na mięso, ponieważ rozbija struktury białek w mięsie, przez co staje się ono delikatniejsze, a przy tym też bardziej soczyste. Maślanka pełni również funkcję ochronną i zapobiega wysychaniu mięsa podczas smażenia lub pieczenia. Kwas mlekowy dodatkowo neutralizuje nieprzyjemny zapach.

Jak długo moczyć karpia w maślance?

Cały proces moczenia karpia w maślance najlepiej zaplanować na dzień wcześniej przed rozpoczęciem przygotowywania ryby. Wynika to z faktu, że minimalny czas moczenia karpia w takim płynie to 6 godzin, jednak żeby uzyskać jak najlepszy efekt, najlepiej jest go zostawić na całą noc, czyli około 12 godzin. Zanim zalejecie karpia maślanką, musicie go wcześniej oczyścić. Warto również podzielić go na mniejsze części – wtedy szybciej nasiąknie maślanką, a to z kolei może skrócić czas jego moczenia. Przypilnujcie również, by wszystkie kawałki ryby były równomiernie zanurzone w maślance. Sprawdźcie też patent Magdy Gessler na karpia bez ości.

