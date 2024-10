Polacy się nimi zajadają, a to najgorsze płatki śniadaniowe. Są dużo zdrowsze alternatywy

Szybkie śniadania to ratunek podczas zabieganych poranków. Często brakuje nam czasu na przygotowanie bardziej skomplikowanych posiłków, dlatego sięgamy po ekspresowe i wygodne rozwiązania. Jednym z nich są płatki śniadaniowe. I choć z pozoru wydają się one zdrowe, to niektóre z nich są naładowane szkodzącymi substancjami.

Jakich płatków śniadaniowych lepiej nie jeść?

Płatki śniadaniowe to idealny wybór dla osób zabieganych. Są łatwe w przygotowaniu, wystarczy zalać je mlekiem lub jogurtem i gotowe. Musimy jednak bardzo uważać na to, jakie płatki wybieramy, po niektóre z nich lepiej nie sięgać w sklepie. „Kolorowe” płatki śniadaniowe, które kuszą swoim opakowaniem i oryginalnym wyglądem, są często przeładowane sztucznymi dodatkami, takimi jak barwniki i aromaty, które negatywnie wpływają na zdrowie. To właśnie ten rodzaj najczęściej jest wybierany dla dzieci, ale zajadają się nimi też dorośli.

Często takie płatki, które są dostępne na rynku, mają długą listę składników na etykiecie, a to z kolei świadczy o tym, że jest to produkt mocno przetworzony. W swoim składzie mają dużą zawartość cukrów oraz innych substancji słodzących. Pamiętajcie, żeby przy zakupie sprawdzać, na którym miejscu spośród wymienionych składników znajduje się cukier. Większość płatków śniadaniowych wymienia go jako drugi lub trzeci składnik. Na pierwszych miejscach w składzie znajdują się składniki, których jest w danym produkcie najwięcej – wymienia się je w kolejności malejącej (według masy).

Płatki, które są odpowiednie na śniadanie

Zamiast płatków śniadaniowych pełnych sztucznych dodatków, lepiej wybierać naturalne produkty, takie jak płatki owsiane, kasza jaglana czy musli z dodatkiem owoców i orzechów. Warto też sięgnąć po płatki żytnie czy gryczane. Chrupiące, pełne smaku i przede wszystkim zdrowe płatki śniadaniowe można łatwo przygotować w domu. To świetna alternatywa dla sklepowych produktów, które często zawierają dużo cukru i innych niepotrzebnych składników. Wystarczy zmieszać płatki jaglane, owsiane czy orkiszowe z suszonymi owocami, nasionami, a przed podaniem dodać do nich też miód. Jeśli wydaje się Wam, że zrobienie rano owsianki, zajmuje dużo czasu, to polecam nocną owsiankę – wieczorem zalewacie płatki wodą lub mlekiem i rano po dodaniu np. owoców lub orzechów są gotowe do zjedzenie. Możecie również przygotować domową granolę. Sprawdźcie też, jakie są inne śniadaniowe grzechy i unikajcie ich, a organizm wam podziękuje.

