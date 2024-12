Polacy rzadko sięgają po ten owoc, a to błąd. Poprawia odporność i obniża ciśnienie krwi

Owoce odgrywają naprawdę ważną rolę w naszym codziennym menu. Są one bogatym źródłem witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy, które wzmacniają układ odpornościowy i chronią organizm przed chorobami. Zawarty w owocach błonnik wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, między innymi zapobiegając zaparciom. W Polsce najczęściej wybieranymi owocami cytrusowymi są pomarańcze czy mandarynki. Warto jednak próbować też tych nowych, ponieważ niektóre z nich naprawdę korzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Przykładem takiego owocu jest pomelo.

Pomelo dobrze działa na odporność

Pomelo to owoc o słodkim smaku z lekką nutą goryczy. Jest on źródłem wielu cennych składników odżywczych, między innymi witaminy C (61 mg w 100 g) czy witamin z grupy B. Owoc ten wpływa na wzmocnienie naszego układu odpornościowego. Pomelo zawiera również inne przeciwutleniacze, takie jak flawonoidy i polifenole. Substancje te mają działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe, co może pomóc w walce z infekcjami. Przeciwutleniacze chronią komórki układu odpornościowego przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, co pozwala na ich sprawniejsze działanie. Dodatkowo pomelo jest bogate w błonnik, który wspomaga zdrowie jelit, które są kluczowe dla naszej odporności, ponieważ to właśnie tam znajduje się duża część komórek układu odpornościowego.

Dlaczego jeszcze warto jeść pomelo?

Pomelo obniża także ciśnienie krwi, spowalnia procesy starzenia się organizmu oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy. Jego jedzenie pobudza także wydzielanie soków żołądkowych oraz reguluje poziom cholesterolu. Jego dużą zaletą jest też to, że zwiększa uczucie sytości. Owoc ten jest wskazany dla osób na diecie odchudzającej, ponieważ ma niski indeks glikemiczny, co chroni przed napadami głodu i sięganiem po wysokokaloryczne przekąski. Co więcej, owoc ten jest niskokaloryczny (w 100 g jest jedynie 40 kcal), a dodatkowo zawiera duże ilości wody.

