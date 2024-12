Dietetyk mówi, czego lepiej nie jeść w hotelach. Sięga po to niemal każdy Polak

Znany dietetyk ostrzega, że nie każde śniadanie serwowane w hotelowej restauracji to dobry wybór dla naszego zdrowia i samopoczucia. Choć bufet pełen różnorodnych dań kusi bogactwem smaków, istnieje jeden rodzaj posiłku, którego lepiej unikać, aby nie zaszkodzić sobie już na początku dnia.

Czego na śniadanie lepiej nie jeść w hotelach?

Śniadanie w hotelu to dla wielu osób wyjątkowy moment, który często kojarzy się z bogatym bufetem i możliwością wyboru ulubionych dań. Jednym z najpopularniejszych elementów porannego menu jest jajecznica – prosta, sycąca i powszechnie uważana za zdrową. Jednak znany dietetyk, Michał Wrzosek, twierdzi, że ten klasyczny wybór może nie być tak korzystny, jak nam się wydaje.

To, czego bym się wystrzegał albo może nie przesadzał z ilością, to jest jajecznica. Bo tam jest bardzo często ogromny dodatek masła, a masło to nie jest dobry tłuszcz do obróbki termicznej. I w ogóle produkty, które są bogate w cholesterol, powinny mieć obróbkę termiczną w jak najniższej temperaturze. Więc smażenie wcale nie jest dobrym wyborem – powiedział dietetyk.

Specjalista podał jednak smaczne alternatywy, na które warto postawić zamiast jajecznicy.

Jeżeli chodzi właśnie o jajka, to najlepiej jest wybrać jajko gotowane w koszulce albo gotowane na miękko, na twardo, ewentualnie jajko sadzone, a nie taką jajecznicę z ogromną ilością masła. Więc tego w hotelach bym się wystrzegał, bo bardzo często ta jajecznica będzie miała o wiele więcej kalorii, niż wam się wydaje – wyjaśnił ekspert.

Najważniejsze zasady jedzenia w hotelu

Często zdarza się, że wracając z wakacji, zauważamy dodatkowe kilogramy – to efekt leniwego trybu życia i wakacyjnych przyjemności kulinarnych. Michał Wrzosek wyjaśnił, jakich zasad należy się trzymać, żeby nie przytyć na wakacjach. Po pierwsze należy pamiętać o tym, by spożywać dużą ilość warzyw i owoców. Trzeba też unikać kalorii w płynie – w szczególności wszelkiego rodzaju napojów gazowanych i alkoholu. Specjalista zauważył również, że warto zaczynać posiłek od jedzenia jakiegoś źródła białka i warzyw, ponieważ dzięki temu szybciej będziemy się czuli syci, a dodatkowo w mniejszym stopniu wzrośnie nam poziom cukru we krwi po takim posiłku. Należy też unikać dań przetworzonych, tłustych i tanich w produkcji, na przykład frytek czy hot-dogów. Jako przekąskę w ciągu dnia warto wybierać owoce, ponieważ sycą i nawadniają organizm.

