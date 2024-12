Polacy dodają ten składnik do ciast i deserów. Ekspert ostrzega: to może być trucizna

Skórka z cytrusów znajduje bardzo szerokie kulinarne zastosowanie. Jest dodatkiem do deserów, napojów, a także dań wytrawnych. Dzięki niej potrawy zyskują bogatszy smak i piękniejszy aromat, ale to jeszcze nie wszystko. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że razem z tym składnikiem do przysmaku trafia zwykle również wiele zbędnych związków, które wywierają bardzo negatywny wpływ na organizm.

Dlaczego skórka z cytrusów może być trucizną?

Cytrusy – takie jak na przykład pomarańcze, grejpfruty, limonki, mandarynki czy cytryny – są sprowadzane do Polski m.in. z Afryki, Australii i Azji. Muszą więc przebyć długą drogę. Skąd pewność, że nie zepsują się podczas transportu? Producenci pokrywają skórkę owoców specjalnymi substancjami, przez co zwykle nie nadaje się ona do spożycia. Większość osób nie ma jednak o tym bladego pojęcia. Nie czyta bowiem etykiet dołączanych do nabywanych towarów. W efekcie razem ze skórką cytrusową serwuje w potrawach mnóstwo chemii.

Niestety problem polega na tym, że niektóre z tych substancji są trudne do usunięcia, a największym problemem jest prawdopodobnie imazalil, który – jak pokazują badania – jest również trudny do usunięcia podczas mycia owoców – podkreśla chemiczka Sylwia Panek w jednym z postów opublikowanych w sieci.

Imazalil jest silnym konserwantem, który działa toksycznie na organizm. Przypisuje mu się działanie kancerogenne. Jego nadmierne spożycie sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych. Może też uszkadzać układ nerwowy i zaburzać płodność. Dlatego ekspertka apeluje, by czytać etykiety nabywanych towarów i zrezygnować z dodawania skórki z cytrusów do wypieków i napojów. Po obraniu owoców warto dokładnie umyć ręce.

Co zamiast skórki z cytrusów do wypieków?

Skórka z cytrusów nadaje wypiekom bogatszy aromat. Z powodzeniem może ją zastąpić kilka kropel soku z cytryny, limonki czy pomarańczy. Jeśli nie chcesz stosować zamienników, sięgaj po owoce z ekologicznych upraw, gdzie nie stosuje się sztucznych środków konserwujących.

