Dobre masło i cukier za darmo w Biedronce. Musisz się spieszyć, bo na zakupy masz tylko dzień

Ceny masła nieustannie „idą w górę”. Tymczasem Biedronka rozdaje dobry tłuszcz za darmo. W gratisie możesz też dostać cukier. W zasięgu ręki masz różne znane marki. Żal przegapić tak dobrą okazję, zwłaszcza teraz. Przed świętami każda „dodatkowa” złotówka w domowym budżecie jest na wagę złota. Pamiętaj tylko, by nie zwlekać zbytnio z zakupami. Obie oferty szybko się kończą. Trwają tylko przez jeden dzień.

Jak dostać masło za darmo w Biedronce?

Promocja jest skierowana do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obejmuje produkty marki Mlekovita (Masło Polskie i Wypasione) oraz Mleczna Dolina. Jeśli kupisz dwa opakowania tłuszczu o łącznej wadze 400 gramów, trzecią kostkę dostaniesz za darmo Możesz dowolnie mieszać poszczególne towary i łączyć w zestawy różne marki. Rabat dotyczył będzie jednak wyłącznie najtańszego spośród wybranych artykułów i zostanie rozłożony na wszystkie zakupione masła. Oferta ma również swój limit – 3 kostki tłuszczu na konto Moja Biedronka (w tym jedna gratis). Pamiętaj też, że obowiązuje przez ograniczony czas. Zaczyna się i kończy w piątek, 13 grudnia 2024 roku.

Cukier za darmo w Biedronce – warunki oferty

Masło to niejedyny produkt, jaki Biedronka rozdaje za darmo. W gratisie możesz dostać też cukier. Ta oferta jest jednak skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Moja Biedronka (sama karta lojalnościowa nie daje uprawnień do skorzystania z obniżki). Jeśli kupisz pięć kilogramów cukru, kolejne pięć dostaniesz za darmo. Warto zauważyć, że cena jednego kilograma wynosi 1,49 złotych, czyli 50 procent mniej niż zwykle. Regularny koszt to niespełna 3 złote. Promocja obejmuje produkty następujących marek:

Diamant,

Sweet Family,

Polski Cukier,

Królewski Cukier

Oferta obowiązuje przez ograniczony czas. Zaczyna się i kończy w sobotę, 14 grudnia 2024 roku. Pamiętaj, że zapasy słodkiej przyprawy możesz przechowywać przez dłuższy czas. Produkt nie zepsuje się. Może natomiast ulec zbryleniu. Dlatego przechowuj go w szczelnych opakowaniach z dala od źródeł wilgoci.

