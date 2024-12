Margaryna za mniej niż 2 zł w Biedronce. Zastąp nią masło i zrób taniej świąteczne wypieki

Aby zaoszczędzić przed świętami, warto skorzystać z promocji na produkty spożywcze, które są niezbędne do pieczenia świątecznych ciast i przygotowywania tradycyjnych potraw. Wcześniejsze zakupy mąki, cukru, masła czy margaryny pozwolą podreperować budżet, który jest mocno nadszarpnięty przed świętami Bożego Narodzenia. Dzięki temu można też rozłożyć wydatki w czasie.

Margaryna tańsza o połowę w Biedronce

W Biedronce trwa aktualnie świetna promocja na margarynę „Kasię”. Możecie kupić ją aż o połowę taniej. Jest to doskonała okazja, ponieważ taka margaryna jest bardzo dobrym zamiennikiem drogiego masła. Możecie ją wykorzystać na przykład do świątecznych wypieków. Taką margarynę dostaniecie za jedyne 1 zł 95 gr za opakowanie (cena regularna to 3 zł 99 gr za opakowanie). Taka cena obowiązuje przy zakupach na kartę Moja Biedronka. Limit dzienny to cztery opakowania. Promocja trwa do niedzieli (15.12.2024 r.), a więc nie macie już zbyt wiele czasu na zrobienie świątecznych zapasów.

Margaryna to świetny zamiennik masła

Margaryna dobrze sprawdzi się w kuchni zamiast masła. Produkt ten wyróżnia się lekką konsystencją, łatwością smarowania oraz szerokim zastosowaniem – będzie odpowiednia zarówno do pieczenia ciast, jak i smażenia potraw. Dodatkowo margaryna zawiera mniej tłuszczów nasyconych niż masło, co może przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu.

Należy też rozprawić się z jednym, powszechnym mitem. Panuje bowiem przekonanie, że w margarynie zawarte są groźne tłuszcze trans. Okazuje się, że jeszcze kilka lat temu takie margaryny były produkowane na drodze częściowego utwardzania, a w efekcie margaryny rzeczywiście je zawierały. Aktualnie jednak w toku produkcji margaryn stosuje się proces transestryfikacji, a podczas wytwarzania margaryny tą metodą nie powstają takie szkodliwe dla naszego zdrowia tłuszcze.

