Ten „napój bogów” piję zamiast kawy. Jest idealny na zmęczenie i brak koncentracji

Napar to popularny sposób przygotowywania napojów z ziół, kwiatów, liści czy z suszonych owoców, który ma wiele prozdrowotnych właściwości. W zależności od zastosowanych składników napary mogą wspomagać układ trawienny, wzmacniać odporność, działać uspokajająco lub pobudzająco. Na przykład napar z rumianku ma działanie przeciwzapalne i łagodzące dolegliwości żołądkowe, a herbata z melisy uspokaja układ nerwowy, ułatwiając zasypianie. Jednak poza popularnymi naparami, warto sięgnąć też po te mniej znane, między innymi Yerba matę, która dobroczynnie zadziała na nasz organizm.

Napój, który dodaje energii i poprawia koncentrację

Yerba mate to napój pochodzący z Ameryki Południowej, jednak również w naszym kraju zyskuje coraz większą popularność. Ma ona unikalny smak, ale też świetne właściwości zdrowotne. Ogromną zaletą picia Yerba mate jest to, że napój ten świetnie dodaje energii, a więc jest doskonałym wyborem dla osób, które szukają naturalnego pobudzenia. Zyskał on popularność na całym świecie jako świetna alternatywa dla kawy. Zawiera kofeinę, teobrominę i teofilinę – związki, które stymulują układ nerwowy, zwiększając poziom energii, ale też poprawiając koncentrację. Regularne spożywanie tego napoju może więc pomóc w walce z uczuciem zmęczenia, ale także poprawić wydolność fizyczną i psychiczną. Zobaczcie, co jeszcze można pić na rozbudzenie zamiast kawy.

Jakie jeszcze właściwości ma Yerba Mate?

Yerba mate to napój o wielu cennych właściwościach prozdrowotnych. Jej picie świetnie wpływa też na przemianę materii – jest to więc odpowiedni napój dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Działa też jak naturalny środek o działaniu moczopędnym, ale również oczyszczającym. Co więcej, niektóre badania sugerują także, że Yerba mate może być także elementem profilaktyki przeciwmiażdżycowej, ale również obniżać poziom cholesterolu. Yerba mate jest także bogata w antyoksydanty, takie jak polifenole, które neutralizują wolne rodniki, wspierając odporność i opóźniając procesy starzenia.

