To jedne z najgorszych napojów, a Polacy piją je nagminnie. Zdziwisz się, co jest na liście

Nie wszystkie napoje, które spożywamy na co dzień, mają pozytywny lub przynajmniej neutralny wpływ na nasze zdrowie. Choć wiele z nich kusi smakiem, aromatem czy właściwościami orzeźwiającymi, ich regularne spożywanie może obciążać organizm. Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu wymienił napoje, których zdecydowanie powinniśmy unikać.

Po jakie napoje lepiej nie sięgać?

Dietetyk stworzył listę napojów, których picie odradza. Pierwsza na liście znalazła się herbata w torebkach. Nie chodzi o samą herbatę, a formę jej podania, ponieważ w trakcie zaparzania takiej herbaty uwalniają się miliardy cząsteczek mikroplastiku, które następnie przedostają się do naszego ciała i częściowo w nim kumulują. Według niektórych naukowców taki mikroplastik negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie. Napojem, którego także nie poleca dietetyk, jest również kakao instant, czyli napoje kakaowe w proszku, które rozpuszcza się na przykład w mleku. Jego picie nie jest najlepszą praktyką, ponieważ obfituje ono w cukier, którego powinniśmy jak najbardziej unikać. Jak tłumaczy ekspert, w czterech łyżeczkach takiego kakao instant, które zwykle są stosowane jako jedna porcja, znajdują się aż trzy łyżeczki cukru.

Dietetyk odradza także picie napojów kawowych, w których składzie najczęściej występuje cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy, ale pojawia się także utwardzony olej palmowy, a także stabilizatory w postaci fosforanu, które są źródłem fosforu, z którego nadmiarem zmaga się większość z nas i który w zbyt dużych ilościach prowadzi na przykład do zwapnienia naczyń krwionośnych. Specjalista nie poleca również częstego picia smakowych napojów mlecznych.

O ile przetwory mleczne kojarzą nam się raczej z produktami korzystnymi dla zdrowia, to jednak ich wersje smakowe już wcale tak zdrowe nie są. Zawierają one bowiem ponad dwa razy więcej cukru niż ich naturalne odpowiedniki bez żadnych dodatków – podsumował dr Bartosz Kulczyński.

Jakie jeszcze napoje odradza dietetyk?

Specjalista odradza także wszelkiego rodzaju napoje owocowe – to produkty, które w składzie mają zwykle dodany cukier, syrop glukozowo-fruktozowy lub sztuczne substancje słodzące. Co więcej, zgodnie z prawem w napojach owocowych może w ogóle nie być prawdziwego soku owocowego, a więc są to najczęściej produkty małowartościowe. Specjalista ostrzega także przed piciem napojów słodzonych gazowanych, ponieważ zawierają bardzo wysokie ilości cukru, a także cechują się wysoką kwasowością, co może przyczyniać się do uszkodzenia szkliwa, sprzyja powstawaniu przebarwień i prowadzi do próchnicy. To jednak nie wszystko, ponieważ picie takich napojów zwiększa również ryzyko cukrzycy oraz otyłości. Ekspert zauważa, że bardzo szkodzące jest także spożywanie napojów alkoholowych.

