Herbaty ziołowe „za grosze” w Dino. Dzięki nim w mig pozbędziesz się niestrawności

Sieć sklepów Dino przygotowała dla swoich klientów ciekawą i kuszącą propozycję. Mocno obniżyła bowiem ceny popularnych herbatek ziołowych. Tego typu napoje to świetne remedium na różne poświąteczne dolegliwości związane z przejedzeniem i nadmiernym obciążeniem układu pokarmowego. Co ważne, na promocję nie nałożono żadnego limitu. Możesz zrobić więc spory zapas, a jednocześnie dużo zaoszczędzić. Nie warto przegapić takiej szansy. Sylwester i Nowy Rok zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza kolejne okazje do rodzinnych spotkań i biesiadowania przy suto zastawionym stole. Pamiętaj jednak, że oferta Dino ma ograniczenia czasowe. Obowiązuje od 27 do 31 grudnia 2024 roku. W poniedziałek sklepy działają od godziny 6.00 do 23.00. Natomiast we wtorek są czynne nieco krócej, czyli od 6 do 20.30.

Jak zdobyć tanią i dobrą herbatę ziołową w Dino?

Nie musisz wykonywać żadnych specjalnych zabiegów. Wystarczy, że pójdziesz do sklepu i włożysz do koszyka dwa opakowania herbaty ziołowej marki Malwa. Wtedy cena jednej paczki wyniesie 1,99 złotych. Wydasz więc przy kasie niespełna cztery złote zamiast ośmiu. Masz do wyboru 3 rodzaje produktów, między innymi morwę białą i ostropest plamisty. Możesz je dowolnie ze sobą mieszać i łączyć w różne zestawy, dostosowane do twoich indywidualnych potrzeb.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno ostropest plamisty, jak i morwa biała wspierają pracę układu pokarmowego. Pierwsza z wymienionych roślin odgrywa niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Zawiera sylimaryny, które ułatwiają regenerację narządu. Jednocześnie chronią komórki wątroby (hepatocyty) przed uszkodzeniem i przyspieszają proces oczyszczania organizmu z toksyn. Co więcej, wzmagają produkcję żółci, dzięki czemu usprawniają trawienie i redukują dolegliwości gastryczne związane z przejedzeniem.

Przemianę materii poprawia również napar na bazie morwy białej. W dodatku obniża poziom „złego cholesterolu” w organizmie i reguluje stężenie glukozy we krwi. Dlatego znajduje zastosowanie w profilaktyce insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego, przy czym nie należy łączyć go z lekami przeciwcukrzycowymi.

Inny sposób na niestrawność

W walce z niestrawnością pomóc może także czarna herbata. Znajdziesz ją w najnowszej ofercie Dino. Warto zwrócić uwagę między innymi na produkt marki Lipton. Jedna paczka, w której mieści się 20 torebek czarnej, aromatyzowanej herbaty kosztuje 8 złotych i 99 groszy. Z kolei za Ceylon Black Tea zapłacisz niespełna 10 złotych. Tyle wydasz na jedno opakowanie, czyli sto torebek ekspresowej herbaty.

