Dobre masło kupisz taniej w Lidlu i Biedronce. Sprawdź, gdzie możesz więcej zaoszczędzić

Lidl i Biedronka kuszą swoich klientów ofertą na tanie, a zarazem dobre masło. Możesz zrobić spory zapas przed Nowym Rokiem, ale musisz się śpieszyć. Obie promocje zaczynają się i kończą tego samego dnia – w poniedziałek 30 grudnia 2024 roku. Nie masz więc zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji. Postanowiliśmy ci ją nieco ułatwić. Sprawdziliśmy, która z propozycji pozwala bardziej odciążyć domowy budżet. Różnica nie jest znacząca, ale przed Sylwestrem każda oszczędność jest na wagę złota.

Tanie masło w Biedronce – warunki oferty

Oferta dotyczy masła ekstra Mleczna Dolina i jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Klienci z dedykowaną aplikacją w telefonie za kostkę tłuszczu zapłacą 4 złote i 99 groszy zamiast niespełna ośmiu złotych. Natomiast osoby, które mają jedynie kartę, zaoszczędzą nieco mniej. W ich przypadku koszt jednego opakowania smarowidła wyniesie 5 złotych i 99 groszy. By skorzystać ze wskazanej promocji, musisz spełnić jeden niezwykle ważny warunek. Rabat zostanie naliczony tylko w sytuacji, gdy włożysz do koszyka trzy sztuki produktu.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną kwestię – na ofertę nałożono ograniczenia. Klienci z kartą Moja Biedronka mogą w ramach promocji kupić nie więcej niż sześć kostek masła. Z kolei w przypadku osób z dedykowaną aplikacją limit to trzy opakowania.

W Lidlu kupisz masło taniej niż w Biedronce

Promocją objęto masło ekstra marki Pilos. Mogą z niej skorzystać klienci z oprogramowaniem Lidl Plus zainstalowanym w telefonie. By zaoszczędzić, trzeba zeskanować aplikację i aktywować specjalny kupon, a następnie włożyć do koszyka trzy kostki smarowidła. Jeśli spełnisz te warunki, przy kasie za jeden produkt zapłacisz 4 złote i 89 groszy. Regularny koszt wynosi niespełna osiem złotych za sztukę. Limit dzienny to 3 opakowania masła na kupon.

Oferta Lidla pozwoli ci więc oszczędzić więcej niż promocja w Biedronce. Kwota, jaką zyskasz może wynieść od 30 groszy do ponad 3 złotych. Zakupionego masła nie musisz wykorzystywać od razu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zapas smarowidła zamrozić. Dzięki temu zachowa świeżość na dłużej (nawet do 6 miesięcy).

