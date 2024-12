Ta herbata nie ma sobie równych w walce z boczkami. W dodatku wzmacnia odporność i oczyszcza organizm

Odchudzanie to proces, na który składa się wiele różnych czynników. By pozbyć się boczków, trzeba między innymi zmniejszyć kaloryczność posiłków i zadbać o regularną aktywność fizyczną. Nieocenionym wsparciem w utracie nadprogramowych kilogramów są też rozmaite napoje. Warto zwrócić szczególną uwagę na jeden z nich. Jego bazą są liście brzozy. Napar nie tylko przyspiesza przemianę materii. Ma też wiele innych cennych właściwości. Sprawdź, czemu warto włączyć tę niecodzienną herbatę do diety.

Jakie właściwości ma herbata z liści brzozy?

Napar z liści brzozy usprawnia perystaltykę jelit. Dzięki temu przyspiesza przemianę materii i ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Wspomaga też oczyszczanie organizmu z toksyn. Działa moczopędnie i napotnie, dlatego bywa wykorzystywany w leczeniu kamicy nerkowej, infekcji układu moczowego, a także różnego rodzaju obrzęków.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że herbata z liści brzozy zawiera duże ilości flawonoidów. Związki te wykazują bardzo pozytywny wpływ na organizm. Redukują stany zapalne i wspierają organizm w walce z drobnoustrojami. Wzmacniają odporność i spowalniają procesy starzenia. Chronią komórki przed uszkodzeniami i neutralizują szkodliwą aktywność wolnych rodników. Tym samym przeciwdziałają rozwojowi wielu groźnych chorób, które mogą doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Chodzi między innymi o miażdżycę, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze czy nowotwory.

Jak zrobić napar z liści brzozy?

Napar można przygotować zarówno ze świeżych, jak i suszonych liści. Można je kupić w sklepach zielarskich – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Paczka o pojemności 100 gramów to koszt około dziesięciu złotych. By zrobić herbatę, zalej jedną łyżeczkę suszu, ciepłą wodą i gotuj całość przez 5 minut. Po tym czasie zdejmij garnek z palnika, przykryj pokrywką i odstaw na 10-15 minut. Na koniec odcedź napój. Sięgaj po niego co najmniej raz dziennie.

Napar z liści brzozy – przeciwskazania

Z picia naparu powinny zrezygnować kobiety w ciąży, a także osoby w trakcie farmakoterapii. Zawarte w nim składniki mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i osłabiać lub nasilać ich działanie, wywołując tym samym nieprzewidziane reakcje ze strony organizmu. Napoju nie należy podawać również dzieciom. Herbatę trzeba odstawić natychmiast w razie wystąpienia objawów alergii.

Czytaj też:

Zdrowa jest tylko z nazwy. Polacy kochają tę mieszankę przypraw, a ona rujnuje ich od środkaCzytaj też:

Ten tani owoc to antyrakowy mocarz. Polska jest potęgą w jego produkcji